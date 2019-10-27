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Kırk gözeli Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde ayrı bir güzel

İHA

Türkiye'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan ve efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde rengarenk görüntüye büründü.

Kırk gözeli Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde ayrı bir güzel

Türkiye’de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan ve efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde rengarenk görüntüye büründü.
Gümüşhane’nin Şiran ilçesi sınırlarında yer alan ve buz gibi akan süt rengindeki köpük köpük sularıyla görenleri adeta mest eden Tomara Şelalesi Tabiat Parkı suyun muhteşem seramonisini dinlemek isteyenlerin durağı oldu.
Yıl içerisinde sezon boyunca 150 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan tabiat parkı sonbahar mevsimiyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yer aldığı vadide bulunan ağaçların sarı, kırmızı ve yeşil renge büründüğü Tomara Şelalesindeki sonbahar güzelliği havadan görüntülendi.
Su sesinin kuş seslerine karıştığı alan Gümüşhane’nin önemli turizm destinasyonlarından birisi olmasının yanında yolunun sıcak asfaltla kaplanması, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla beş yıldızlı tesislere kavuşmasının ardından ziyaretçi sayısında önceki yıllara göre 10 kata varan artış yaşanmıştı.
Şelalenin tam karşısında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan cam seyir terasından daha iyi izlenebilen ve yörede “Kırk Gözeler” adıyla bilinen Tomara Şelalesinde dağın eteğinden çıkan 40 ayrı su kaynağı yaklaşık 15 metreden dere yatağına dökülüyor.
Bugüne kadar suyunun kesildiği ve kuruduğu da görülmeyen şelale bu yıl yağışların az olmasına rağmen halen coşkun bir şekilde çağlıyor.

GÜMÜŞHANE

27 Ekim 2019 Pazar

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