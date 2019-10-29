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Gümüşhane’de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Vali Kamuran Taşbilek: “Vakit, yepyeni ufuklara doğru ...

İHA

Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Gümüşhane’de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Vali Kamuran Taşbilek: “Vakit, yepyeni ufuklara doğru atların eğerlenme vaktidir, vakit bin yıldır olduğu gibi bir olma ve birlik olma vaktidir”

Gümüşhane’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.
Dün Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan törenler kapsamında bugün ilk olarak Vali Kamuran Taşbilek makamında tebrikleri kabul etti.
Fatih parkında düzenlenen program ise Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinin bir kısmında trafik akışı kesilerek gerçekleştirildi.
Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’in halkın ve öğrencilerin bayramlarını tebrik etmesiyle başlayan programda şiirler okundu, yarışmada dereceye giren kompozisyon seslendirildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.
Törende günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı gerçekleştiren Vali Taşbilek, “Yıllar önce sabrımızı, gücümüzü, azmimizi gösterdiğimiz yedi düvele birliğimizi ve sevincimizi göstermek için, Cumhuriyetimizi kuranlara minnet ve şükranlarımızı sunmak için toplandık” dedi.

“Birliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu çekemeyenler yine sahnededir”
Kanla ve irfanla kurulan Cumhuriyetimizin 96.yılını kutlayan Vali Taşbilek, coşkulu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Vatan toprağının dört bir yanına meydan meydan Cumhuriyet mühürleri vuruyoruz. Bu meydana ölümlerden ve ateşlerden geçerek geldik. Bize biçilen kefenleri yırtarak geldik. Tarihe gömülmek istenirken yeniden dirilişin adını Cumhuriyet koyarak geldik bu meydana. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlık uğruna şahlanan milli iradenin muhteşem bir eseridir. Türkiye Cumhuriyeti hain hesaplara yiğitçe karşı koyan kahraman bir neslin emanetidir. Cumhuriyet milletimizin kardeşlik destanıdır. Tarihimizle, kültürümüzle bin yıldır bir ve beraber olarak yaşadığımız bu coğrafyada tarihin zembereği yeniden kurulmaktadır. Dağ başı yine dumanlıdır. Birliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu çekemeyenler yine sahnededir. Bunların amacı bizi hedefsiz bırakmak, bizi birbirimize düşürmektir. Bin yıllık tarih, kültür ve din birliğiyle oluşmuş kardeşliğimizi yok etmektir. Milletimizin bekasının temeli Cumhuriyettir. Cumhuriyet sayesinde bugün memleket toprağının her bir köşesinde bütün meydanlar biz bir milletiz diye haykırmaktadır.”

“Vakit, yepyeni ufuklara doğru atların eğerlenme vaktidir, vakit bin yıldır olduğu gibi bir olma ve birlik olma vaktidir”
Vali Taşbilek, bu milletin her bir ferdinin kardeşleri olduğunu belirterek, “Bunu kimse gölgeleyemez. Üzerinde yaşadığımız ecdat kanlarıyla sulanmış son yurdumuz hepimizindir, bu bayrak, bu devlet, bu cumhuriyet hepimizin şeref simgesi, varlık nişanesidir. Vakit, yepyeni ufuklara doğru atların eğerlenme vaktidir. Vakit yeni güzelliklere yelken açma, el ele gönül gönüle olma, birbirimizin gözlerinin içine sevgiyle, muhabbetle bakarak hepimiz aynı cevherin damarları, aynı kilimin desenleriyiz, biz biriz, beraberiz, büyük bir aileyiz, yaşasın büyük Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diye haykırma vaktidir. Vakit bin yıldır olduğu gibi bir olma ve birlik olma vaktidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Anadolu’yu vatan yapan ve vatan uğruna, bayrak uğruna çekinmeden canlarını veren, ezelden bugüne kadar şehit ve gazi olan bütün kahramanlarımızı minnet, rahmet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.
Halk oyunları ve spor gösterilerinin de yapıldığı etkinlik geçit töreniyle sona erdi.
Program kapsamında akşam saatlerinde kabul töreni düzenlenecek.

GÜMÜŞHANE

29 Ekim 2019 Salı

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