İtalyan ve Bulgar çift 15 yıl önce tanıştıkları Gümüşhane’de nikah kıydı Cumhuriyet Bayramına denk gelen nikahta Belediye Başkanı yabancı çifte Türk Bayrağı hediye etti Çift Başkan’ın sorusuna Türkçe ‘Evet’ dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İtalyan ve Bulgar çift 15 yıl önce tanıştıkları Gümüşhane’de nikah kıydı Cumhuriyet Bayramına denk ...

İHA

İkisi de mozaik işi yapan Bulgar Mariya Vaskova Nikolova ve İtalyan Dario Santaniello, hayatlarını birleştiren imzayı 15 yıl önce tanıştıkları Gümüşhane'de attı.

İtalyan ve Bulgar çift 15 yıl önce tanıştıkları Gümüşhane’de nikah kıydı Cumhuriyet Bayramına denk gelen nikahta Belediye Başkanı yabancı çifte Türk Bayrağı hediye etti Çift Başkan’ın sorusuna Türkçe ‘Evet’ dedi

İkisi de mozaik işi yapan Bulgar Mariya Vaskova Nikolova ve İtalyan Dario Santaniello, hayatlarını birleştiren imzayı 15 yıl önce tanıştıkları Gümüşhane’de attı.
Gümüşhane’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Belediye Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen eğlence programında sürpriz nikah kıyıldı. 15 yıl önce bir Karadeniz turu sırasında Gümüşhane’de tanışan ve Bulgar Mariya Vaskova Nikolova ve İtalyan Dario Santaniello hayatlarını birleştiren imzayı da yine Gümüşhane’de attı.
Sema Doğan Yaşam Alanında gerçekleştirilen nikahı Belediye Başkanı Ercan Çimen kıyarken, ilk kez yabancı uyruklu çiftin nikahını kıydığını kaydeden Başkan Çimen, çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Tercüman aracılığıyla kanunen sorulması gereken soruları çifte ileten Başkan Çimen, daha sonra aile cüzdanını Bulgar Mariya Vaskova Nikolova’ya teslim etti. Nikah sorularına hem gelin hem de damadın Türkçe “Evet” demeleri dikkatlerden kaçmadı.
Nikah sırasında alanı dolduran gençlerin “Ayağına bas” söylemlerini tercüman aracılığıyla duyan Bulgar gelin Mariya, damadın ayağına basmayı ihmal etmedi ve bu hareketi büyük alkış aldı.
Başkan Çimen yeni evlenen çifte Türk bayrağı hediye ederken, İtalyan Dario Santaniello Türk bayrağını öperek teslim aldı.
Belediye Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 29 Ekim programı nedeniyle yaklaşık 2 bin gencin şahitlik ettiği nikahın ardından yabancı uyruklu çift ilk dansını da öğrencilerin arasında gerçekleştirdi.
Gelinin buketini atma anında üniversite öğrencileri buketi tutabilmek için birbiriyle yarışırken, Bulgar ve İtalyan çift hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşadı.
Damat İtalyan Dario Santaniello, 15 yıllık bir ilişkiden sonra evlenmeye karar verdiklerini ve tanıştıkları şehir olan Gümüşhane’de evlenmek istediklerini belirterek, bundan sonraki hayatlarına İstanbul’da devam edeceklerini söyledi.
Nikah günlerinin 29 Ekim gibi önemli bir güne denk gelmesini de değerlendiren Dario, “Tesadüf oldu ama bizim için çok anlamlı ve güzel oldu” şeklinde yorumladı.

GÜMÜŞHANE

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:16
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Vali Kamuran Taşbilek: “Vakit, yepyeni ufuklara doğru atların eğerlenme vaktidir, vakit bin yıldır olduğu gibi bir olma ve birlik olma vaktidir”
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Vali ...
Minik Zeynep’in feryadı Konya’dan duyuldu Babasıyla yol kenarına atılan çöpleri toplayan Zeynep’e Konyalı firma çöp toplama aparatı hediye etti
YEREL HABERLER Minik Zeynep’in feryadı Konya’dan duyuldu Babasıyla ...
Bu elma sadece Gümüşhane’de yetişiyor ‘Göbek Elması’ şeker hastalarının yiyebildiği yegane elma Gümüşhane’de elma hasadı devam ediyor
YEREL HABERLER Bu elma sadece Gümüşhane’de yetişiyor ‘Göbek Elması’ ...
Kırk gözeli Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde ayrı bir güzel
YEREL HABERLER Kırk gözeli Tomara Şelalesi sonbahar mevsiminde ayrı ...
Üniversitede üretildi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor
YEREL HABERLER Üniversitede üretildi, saatte 110 kilometre hıza ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X