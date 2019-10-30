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Ziraat Türkiye Kupası: Gümüşhanespor: 0 - Yılport Samsunspor: 3

İHA

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında Gümüşhanespor, evinde konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 30 mağlup olarak kupa macerasını sonlandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası: Gümüşhanespor: 0 - Yılport Samsunspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında Gümüşhanespor, evinde konuk ettiği Yılport Samsunspor’a 30 mağlup olarak kupa macerasını sonlandırdı.

Maçtan dakikalar
4. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Ahmethan Köse’nin sert vuruşu üstten auta gitti.
7. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Ahmethan Köse’nin vuruşunda top kalecinin üzerinden Onur Eriş’in önüne düştü. Sert bir vuruş gerçekleştiren Eriş’in şutu auta çıktı.
51. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği ani atakta derinlemesine verilen ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmethan Köse, sol ayağıyla topu kalecinin üzerinden aşırtarak takımını 10 öne geçiren gole imza attı. 01
57. dakikada Muharrem Efe’nin kullandığı serbest vuruşta Fırat Arıkan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arıkan’ın ayağının içiyle vurduğu top kalecinin ellerinde kaldı.
66. dakikada sol kanattan gelişen organize atakta savunmanın arkasına atılan topla buluşan Onur Eriş, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yerden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 02
90. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Ahmethan Köse plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 03

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Semih Kurt xx, Gürcan Dönmez xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx
Gümüşhanespor: Ogün Alkan xx, Fırat Arıkan xx (Burak Demireğen dk. 72 xx), Recep Oğuz xx (Mert Çakar dk. 59 xx), Hasan Kaşıkara xx, Denizhan Uçak xx (Batuhan Aygün dk. 73 xx), Raif Gündoğdu xx, Burak Sarı xx, Tuğay Adamcıl xx, Muharrem Efe xx, Furkan Mızrak xx, İlke Tankul xx
Yedekler: Cengiz Biçer, Mehmet Menderes Önkuzu, Sancar Yıldırım, Ahmet Güven
Teknik Direktör: Önder Engin
Yılport Samsunspor: Furkan Köse xx, Ercan Yazıcı xx (Erkam Reşmen dk. 88 ?), Onur Eriş xx, Ahmethan Köse xxx, Nuri Terliksiz xx, Bünyamin Cesur Karataş xx (Oğuz Gürbulak dk. 45 xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Gökhan Meral xx, Okan Dernek xx, Samet Asatekin xx, Bahattin Köse xx (Atabey Çiçek dk. 82 ?)
Yedekler: Ahmet Altın, Ramazan Çevik
Teknik Direktör: Recep Sermet Boyar
Goller: Ahmethan Köse (dk. 51 ve 90), Onur Eriş (dk. 66) (Yılport Samsunspor)
Sarı Kartlar: Fırat Arıkan (Gümüşhanespor)

GÜMÜŞHANE

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:49
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