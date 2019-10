Geçmişle gelecek arasında köprü oldular

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Gümüşhane Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu 4F sınıfında okuyan 25 öğrenci evlerinden getirdikleri 65 parça eski eşya ile sınıflarında müze oluşturdu. Proje ile geçmişle gelecek arasında köprü kuruldu.

Sınıf öğretmeni Sevda Ayaz’ın Sosyal Bilgiler dersinin içeriğine ek olarak kültürü tanımak ve tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği proje velilerin desteğiyle gerçekleşti.

Kültürel mirasını tanımayan ve tanıtmayan milletlerin başka milletlerin kültürünün etkisinde kalmaya mahkum olduğundan hareketle öğrencilerin eski ürünlerle yeni nesil teknolojik ürünlerin nasıl çalıştığını karşılaştırabildiği etkinlik büyük ilgi gördü.

23 yıllık sınıf öğretmeni olan ve 9 yıldır da Gümüşhane’de görev yapan Sevda Ayaz, çok faydasını gördükleri uygulamada yer sofrasında öğretmenlerle birlikte yemek yediklerini, velilerle birlikte Türk kahvesi içtiklerini ve her anlamıyla eski günleri sınıfta yaşattıklarını söyledi.



“Çocuklar geçmişi yaşadılar”

Sınıfta bulunan 25 öğrencinin tamamının evlerinden veya akrabalarından getirdiği eski eşyaların her birinin hatıralarını da anlattığını, bazen anlatırken duygulandıklarını dile getiren Ayaz, “Çocuklar geçmişi yaşadılar. Bu projeyle geçmişle gelecek arasında köprü kurduk. Ailelerin tepkileri de son derece olumlu oldu” dedi.

Öğrencilerin getirdikleri eşyaların hikayelerini anlatarak sunum yaptıklarını ifade eden Ayaz, “Görüntüden, fotoğraftan, resimden bu eşyaları göstermek yerine bizzat yaşayacakları eğitim ortamı oluşturduk çocuklara. Daha kalıcı oldu çocuklar için. Tekrar yapma ihtiyacı duymadık. Çünkü çocuklar yaparak ve yaşayarak öğrendiler. Eski eşyalara karşı algıları arttı ve değerlerimize sahip çıkma gereği duydular. Gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmalıyız algısı oluştu çocuklarda. Eğitimdeki bu farkındalık çalışmaları hem çocukların hoşuna gidiyor hem de istediğimiz verimliliği elde ediyoruz” diye konuştu.



“Bugün dünden beslenir, yarına yol alır”

Okul Müdürü Veli Ağaç ise “Bugün dünden beslenir, yarına yol alır” felsefesini pratiğe dönüştürmek adına planlanan bir etkinlik olduğunu belirterek, “Dünü, bugünü, yarını bir araya getirmek, toparlama ve çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla güzel bir etkinlik oldu. Tarihimizi, geçmişimizi çok göz ardı ediyoruz. Bugünü kurarken geçmişin üzerine bunları bina ederken daha sağlıklı bir nesil ve toplum yetiştirmeyi hedefliyor Milli Eğitim Bakanlığımız. Bizim çabamız da bu. Toplumsal gelişmenin sürdürülebilir halde olması dünün ne olduğunu bilmeyle ilgili. Müze çalışmasının başka bir versiyonu da yapılacak” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Aliye Ok milli kültür öğelerini daha çabuk tanımaları için öğretmenlerinin böyle bir etkinlik yaptırdığını, eski zamandan kalma eşyalar getirdiklerini belirtirken, Aslı Nihal Atak ise “Bunları gördüğüm zaman bende büyülendim. Hepsinin hangi amaçla kullanıldığına dair yazılar var ve okuyup bende bilgilendim. Bu dersi böylelikle de çok iyi anladım. Sınıfımızı bir müze haline getirdik ve ben bundan çok mutluyum” dedi.

Semi Şimşek adlı öğrenci ise etkinlik sayesinde geçmiş hakkında bilgiler elde ettiklerini en çok da delikli paraların dikkatini çektiğini söyledi.

GÜMÜŞHANE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:29

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.