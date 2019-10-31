Geçmişle gelecek arasında köprü oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Geçmişle gelecek arasında köprü oldular

İHA

Gümüşhane Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu 4F sınıfında okuyan 25 öğrenci evlerinden getirdikleri 65 parça eski eşya ile sınıflarında müze oluşturdu. Proje ile geçmişle gelecek arasında köprü kuruldu.

Geçmişle gelecek arasında köprü oldular

Gümüşhane Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu 4F sınıfında okuyan 25 öğrenci evlerinden getirdikleri 65 parça eski eşya ile sınıflarında müze oluşturdu. Proje ile geçmişle gelecek arasında köprü kuruldu.
Sınıf öğretmeni Sevda Ayaz’ın Sosyal Bilgiler dersinin içeriğine ek olarak kültürü tanımak ve tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği proje velilerin desteğiyle gerçekleşti.
Kültürel mirasını tanımayan ve tanıtmayan milletlerin başka milletlerin kültürünün etkisinde kalmaya mahkum olduğundan hareketle öğrencilerin eski ürünlerle yeni nesil teknolojik ürünlerin nasıl çalıştığını karşılaştırabildiği etkinlik büyük ilgi gördü.
23 yıllık sınıf öğretmeni olan ve 9 yıldır da Gümüşhane’de görev yapan Sevda Ayaz, çok faydasını gördükleri uygulamada yer sofrasında öğretmenlerle birlikte yemek yediklerini, velilerle birlikte Türk kahvesi içtiklerini ve her anlamıyla eski günleri sınıfta yaşattıklarını söyledi.

“Çocuklar geçmişi yaşadılar”
Sınıfta bulunan 25 öğrencinin tamamının evlerinden veya akrabalarından getirdiği eski eşyaların her birinin hatıralarını da anlattığını, bazen anlatırken duygulandıklarını dile getiren Ayaz, “Çocuklar geçmişi yaşadılar. Bu projeyle geçmişle gelecek arasında köprü kurduk. Ailelerin tepkileri de son derece olumlu oldu” dedi.
Öğrencilerin getirdikleri eşyaların hikayelerini anlatarak sunum yaptıklarını ifade eden Ayaz, “Görüntüden, fotoğraftan, resimden bu eşyaları göstermek yerine bizzat yaşayacakları eğitim ortamı oluşturduk çocuklara. Daha kalıcı oldu çocuklar için. Tekrar yapma ihtiyacı duymadık. Çünkü çocuklar yaparak ve yaşayarak öğrendiler. Eski eşyalara karşı algıları arttı ve değerlerimize sahip çıkma gereği duydular. Gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmalıyız algısı oluştu çocuklarda. Eğitimdeki bu farkındalık çalışmaları hem çocukların hoşuna gidiyor hem de istediğimiz verimliliği elde ediyoruz” diye konuştu.

“Bugün dünden beslenir, yarına yol alır”
Okul Müdürü Veli Ağaç ise “Bugün dünden beslenir, yarına yol alır” felsefesini pratiğe dönüştürmek adına planlanan bir etkinlik olduğunu belirterek, “Dünü, bugünü, yarını bir araya getirmek, toparlama ve çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla güzel bir etkinlik oldu. Tarihimizi, geçmişimizi çok göz ardı ediyoruz. Bugünü kurarken geçmişin üzerine bunları bina ederken daha sağlıklı bir nesil ve toplum yetiştirmeyi hedefliyor Milli Eğitim Bakanlığımız. Bizim çabamız da bu. Toplumsal gelişmenin sürdürülebilir halde olması dünün ne olduğunu bilmeyle ilgili. Müze çalışmasının başka bir versiyonu da yapılacak” şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Aliye Ok milli kültür öğelerini daha çabuk tanımaları için öğretmenlerinin böyle bir etkinlik yaptırdığını, eski zamandan kalma eşyalar getirdiklerini belirtirken, Aslı Nihal Atak ise “Bunları gördüğüm zaman bende büyülendim. Hepsinin hangi amaçla kullanıldığına dair yazılar var ve okuyup bende bilgilendim. Bu dersi böylelikle de çok iyi anladım. Sınıfımızı bir müze haline getirdik ve ben bundan çok mutluyum” dedi.
Semi Şimşek adlı öğrenci ise etkinlik sayesinde geçmiş hakkında bilgiler elde ettiklerini en çok da delikli paraların dikkatini çektiğini söyledi.

GÜMÜŞHANE

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası: Gümüşhanespor: 0 - Yılport Samsunspor: 3
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Gümüşhanespor: 0 - Yılport ...
İtalyan ve Bulgar çift 15 yıl önce tanıştıkları Gümüşhane’de nikah kıydı Cumhuriyet Bayramına denk gelen nikahta Belediye Başkanı yabancı çifte Türk Bayrağı hediye etti Çift Başkan’ın sorusuna Türkçe ‘Evet’ dedi
YEREL HABERLER İtalyan ve Bulgar çift 15 yıl önce tanıştıkları ...
Gümüşhane’de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Vali Kamuran Taşbilek: “Vakit, yepyeni ufuklara doğru atların eğerlenme vaktidir, vakit bin yıldır olduğu gibi bir olma ve birlik olma vaktidir”
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Vali ...
Minik Zeynep’in feryadı Konya’dan duyuldu Babasıyla yol kenarına atılan çöpleri toplayan Zeynep’e Konyalı firma çöp toplama aparatı hediye etti
YEREL HABERLER Minik Zeynep’in feryadı Konya’dan duyuldu Babasıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X