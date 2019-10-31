Vali Taşbilek, minik çevreci Zeynep’i makamında misafir etti

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde çöp toplayan 8 yaşındaki Zeynep Oral ve ailesini makamında misafir etti.

Vali Taşbilek, başta plastik atıkların ve şişelerin toplanması olmak üzere doğa temizliği yaparak tüm topluma örnek olan ve çevre bilinci konusundaki duyarlılığı artıran minik çevreci Zeynep Oral’ı ailesiyle birlikte makamında misafir etti.

Minik Zeynep’in çevre temizliği konusunda gösterdiği duyarlılığı takdirle karşıladığını ifade eden Vali Taşbilek, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çevre kirliliğine karşı insan merkezli bir anlayışla hep birlikte hareket etmek zorundayız. Zeynep yavrumuzu gösterdiği duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Aysın Rafet Ataç İlkokulu 2.sınıf öğrencisi minik Zeynep’in babası TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral ise ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kızımızla 7. kıta ile mücadele kapsamında yaptığımız çöp toplama ve topladığımız çöpleri geri dönüşüme kazandırma çalışmalarımızın yerel ve ulusal basında uyandırdığı yankı sonrası Sayın Valimiz Kamuran Taşbilek bizi ailecek makamında kabul ederek Zeynep ile sohbet etti. Valimiz, sıfır atık konusunda sohbet ederek okullarda ne yapabileceklerini Zeynep’e sordu. Çok keyif aldığımız bu kabul ve keyifli sohbetten dolayı Sayın Valimize teşekkür ederiz. Son atık geri dönüşüme kazandırılana kadar ailecek mücadelemiz sürecektir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde şehir manzarasının göründüğü yol kenarı boş içki şişeleriyle adeta çöplüğe dönmüş, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral ve 8 yaşındaki kızı Zeynep Oral, alkol kullanan şahısların yol kenarında içip yamaca attıkları boş içki şişelerini ve kutularını toplamış ve bu görüntüler basına yanmıştı.

GÜMÜŞHANE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:29

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.