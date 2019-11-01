Bu bal kabağı tam 33,8 kilogram

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu bal kabağı tam 33,8 kilogram

İHA

Gümüşhane'nin Akçakale mahallesinde girişimci iş kadını Filiz Şişman tarafından yetiştirilen bal kabağı tam 65 santimetre boyuna ve 33,8 kilogram ağırlığa ulaştı.

Bu bal kabağı tam 33,8 kilogram

Gümüşhane’nin Akçakale mahallesinde girişimci iş kadını Filiz Şişman tarafından yetiştirilen bal kabağı tam 65 santimetre boyuna ve 33,8 kilogram ağırlığa ulaştı.
Kent merkezinde beslenme kulübü işletmecisi olan Şişman, bahçesinde diğer sebzelerle birlikte yetiştirdiği bal kabağı rekor ağırlığa ulaştı. Gümüşhane’de bugüne kadar üretilmiş en ağır bal kabaklarından birisini üreten Şişman, bal kabağını il merkezindeki bir manava verdi.
Akçakale mahallesindeki bahçesinde fasulye, patates, domates, biber gibi sebzeleri yetiştiren Şişman, bugüne kadar böyle ağır ve büyük kabak yetiştirmediğini belirterek, “Bu yıl verdiğimiz emek neticesinde böyle oldu. Bizim için de sürpriz oldu. Aynı dalda 2 tane daha büyük bal kabağı var. Domates, fasulye, patates her türlü patatesi yetiştiriyoruz” dedi.
Rengi kahverengiye dönen bal kabağı Atatürk Caddesindeki manavda sergilenirken bal kabağı vatandaşların da dikkatini çekiyor.

GÜMÜŞHANE

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Taşbilek, minik çevreci Zeynep’i makamında misafir etti
YEREL HABERLER Vali Taşbilek, minik çevreci Zeynep’i makamında ...
Geçmişle gelecek arasında köprü oldular
YEREL HABERLER Geçmişle gelecek arasında köprü oldular
Ziraat Türkiye Kupası: Gümüşhanespor: 0 - Yılport Samsunspor: 3
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Gümüşhanespor: 0 - Yılport ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X