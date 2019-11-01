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Gümüşhane’de mektepliler ve alaylılar buluştu Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesinde dış ...

İHA

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesinde Gazetecilik Bölümü tarafından ilk kez dış paydaş çalıştayı ve oryantasyon toplantısı düzenledi. Programda medya sektörünün temsilcileri deneyimlerini paylaşarak, geleceğin iletişimcilerinin sorularını cevaplandırdı.

Gümüşhane’de mektepliler ve alaylılar buluştu Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesinde dış oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesinde Gazetecilik Bölümü tarafından ilk kez dış paydaş çalıştayı ve oryantasyon toplantısı düzenledi. Programda medya sektörünün temsilcileri deneyimlerini paylaşarak, geleceğin iletişimcilerinin sorularını cevaplandırdı.
İletişim Fakültesinde düzenlenen programda ilk olarak dış paydaş çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bayram Nazır, İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Müge Yılmaz, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Emre Aslan, akademisyenler, Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Engin Doğru, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hayati Yalçın, gazete sahipleri ve ulusal haber ajanslarının muhabirleri katıldı.
İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yılmaz, ilki yapılan çalıştayın kendileri için çok önemli olduğunu, sektörle işbirliği yapmak zorunda olduklarını belirterek, “Nesil değişti, araçlar değişti. Sektörden bihaber öğrenci yetiştirmemek zorundayız. Buradan mezun olan öğrencimizin bir farkı, artısı olmalı. O yüzden sektörle iç içe olmalı. Bu konuda da yerel basın en iyi laboratuvardır” dedi.
Çalıştayda daha sonra katılımcı dış paydaşların hepsi üzerinde durulacak konularla ilgili görüşlerini aktardı. Çalışmada belirlenen hususlara göre ders programı ve içeriklerinin yeniden belirlenmesine karar verildi.
Çalıştay sonucunda ayrıca Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin il merkezinde yayın yapan 4 gazeteye belirli periyotlarla kendileri tarafından yazılan haberlerin yine kendileri tarafından hazırlanan mizanpajla yayınlanması kararlaştırılırken, KOSGEB, İŞKUR ve AB projeleriyle Gazetecilik bölümü öğrencilerinin öğrenim hayatları boyunca başka işlerde değil de gazetelerde çalışmasının sağlanabileceği, Gümüşhane Gazeteciler Cemiyetiyle İletişim Fakültesi işbirliğinin daha da geliştirilmesi, öğrencilerin kişisel gelişimlerinin desteklenmeleri konularında ortak karara varıldı.
Programın ikinci bölümünde ise Gazetecilik bölümünde mevcut olan 1.ve 2.sınıfların katılımıyla dış oryantasyon toplantısı düzenlendi. Fakültenin toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte şehirde görev yapan medya mensupları ve kurum temsilcileri kendilerini tanıttıktan sonra öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.
Programda konuşan Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Emre Aslan bu çalıştayın ardından bazı revizeler yapacaklarını söylerken İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Müge Yılmaz da her işin mutfağında öğrenildiğini, değişen çağda üniversitenin sırça köşkünden çıkılması gerektiğini belirtti. Yılmaz, çok saygın bir mesleğe adım atan geleceğin iletişimcilerine şehirle bağ kurmalarını hem şehre hem üniversiteye hem de kendilerine katkı sunmalarını istedi.

GÜMÜŞHANE

01 Kasım 2019 Cuma

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