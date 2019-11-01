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Gümüşhane’de iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

İHA

Gümüşhane’de yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Muhtarlar kaza yaptı
Edinilen bilgiye göre ilk kaza GümüşhaneTrabzon karayolunun Canca Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Kürtün ilçesinden şehir merkezine giden Sapmaz köyü muhtarı Mehmet Günay yönetimindeki 61 TY 076 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü Günay ile yine Kürtün ilçesine bağlı Beytarla köyünün muhtarı Mustafa Veyis ve Necmi Ateş hafif şeklide yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Bir diğer kaza ise GümüşhaneKelkit karayolunun Yeniköy köyü mevkiinde gerçekleşti. Kelkit’ten Gümüşhane istikametine giden Fatma Dağ (57) yönetimindeki 23 DE 061 plakalı otomobil kayganlaşan yolda virajı alamayınca karşı yönden gelen Süleyman Koyun (39) yönetimindeki 61 KS 369 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Trabzon doğumlu Abdullah (84) ve Filiz Demirbulut (69) ile kamyonette bulunan Trabzon doğumlu Yusuf Koyun (65) ve Adil Taflan (43) yaralandı. Kazanın ardından hem kamyonet hem de otomobilde arka koltukta sıkışan 2 yaralı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Vücutlarında çok sayıda kırıklar olan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle GümüşhaneKelkit karayolunda trafik akışı bir süre kesildi.

GÜMÜŞHANE

01 Kasım 2019 Cuma

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