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Zigana'da kar yağdı, vatandaşlar kar topu ve horon oynadı Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili ...

İHA

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli ve zorlu geçitlerden birisi olan Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekiplerinin sürekli karla mücadele yaptığı geçitte mevsimin ilk kar yağışını izlemek için gelen çok sayıda vatandaş müzikleri açarak kar topu ve horon oynadı.

Kar ve sisiyle meşhur olan Zigana Dağı'nda gün boyu etkili olan yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Denizden bin 825 metre yükseklikte yer alan tünelin her iki ucunda da her dönem farklı yağışların olması nedeniyle reklamlara bile konu olan bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nde kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede bölgede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, yağış nedeniyle dik yamaçlardan kopan kayalar kara yolunda trafiği zaman zaman aksatıyor. Köstere mevkiinde dağdan kopan kaya kütleleri yolu tamamen kaplarken, yolda temizlik yapan Karayolları ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar bir araç geçecek kadar alandaki taşları yoldan atarak temizlik yaptı.

Yağışın ardından özellikle Trabzon’dan bölgeye çok sayıda vatandaş kar yağışını izlemek, kar topu ve horon oynamak için geldi. Zigana Tüneli'nin Gümüşhane tarafında bulunan Karayolları Bakımevi önündeki alanda toplanan vatandaşlar araçlarından açtıkları müziklerle horon oynadı, bol bol fotoğraf ve video çekti. Bazı sürücüler tünelden hızlı çıkınca kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarken, bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki su hendeğine düştü. Geçitte bulunan bir kamyon tarafından düştüğü su hendekten çekilerek çıkarılan otomobil daha sonra Gümüşhane istikametine doğru yoluna devam etti.

Trabzon’dan arkadaşlarıyla birlikte Zigana Geçidi'ne gelen Bahadır Çağlayan, “Kara sevdalıyız. Geçen yıl da askerdeydim görememiştim kar. Bu yıl ilk yağan karı görmek istedik. Manzara 10 numara. Zigana anlatılmaz. Bu bölgede ilk kar buraya düşer. Burası Zigana Dağı” dedi.

Zigana Tüneli’nin Trabzon tarafındaki girişinde işletmecilik yapan Adnan Aydın ise “Sezonun ilk kar yağışı gerçekleşti. Zaten beklenen bir yağıştı. Güzel bir manzara oldu. Bu kar çok tehlikelidir. Sabun gibi kayar. Sezonun ilk ve son karları tehlikeli olur. Sürücülerin dikkatli olmalarını arzu ediyoruz. Yakın illerdeki aileleri güzel bir hafta sonu geçirmek için Zigana Dağı'na bekliyoruz” diye konuştu.

Sabaha kadar devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

GÜMÜŞHANE

02 Kasım 2019 Cumartesi

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