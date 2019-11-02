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Zigana Dağı beyaz gelinliğini giydi Zigana Geçidi'nde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Beyazlara ...

İHA

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana Dağı beyaz gelinliğini giydi. Doğanın yeşil, sarı, kırmızı ve beyaz rengi görenleri büyüledi.

Zigana Dağı beyaz gelinliğini giydi Zigana Geçidi'nde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Beyazlara bürünen Zigana Dağı'nı izlemek için çok sayıda vatandaş bölgeye akın etti

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana Dağı beyaz gelinliğini giydi. Doğanın yeşil, sarı, kırmızı ve beyaz rengi görenleri büyüledi.
Dün gece sabaha kadar gerçekleşen kar yağışının ardından bölgede kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken havanın açılmasıyla birlikte ortaya eşsiz manzaralar çıktı.
Zigana köyünde sonbahar mevsimi nedeniyle sarı, kırmızı renkli ağaçların arasındaki beyaz kar kütleleri kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, Türkiye’nin en zorlu geçitlerinden birisi olan bin 825 metre rakımdaki Zigana geçidi ve tünelinde trafik akışı normal olarak sağlanıyor.
Sabaha kadar karayolları ekiplerinin yol boyunca temizlik ve tuzlama çalışması yaptığı yolda herhangi bir sorun bulunmazken, beyaz örtüyle buluşan Zigana Dağı'nı görmek için çok sayıda vatandaş bölgeye akın etti.
Kar ve sisiyle meşhur olan Zigana Dağı'nda beklenen kar yağışının gerçekleştiğini kaydeden Yüksel Eyüpoğlu, “20 santimetreye yakın kar yağdı. Harika bir manzara var. Zigana Dağı bayağı süslenmiş, beyazlara bürünmüş. Yollarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Doğanın güzelliklerini izlemek isteyen herkesi buraya bekliyoruz” dedi.
Uzun yıllardır Zigana Dağı'ndaki tesislerde çalışan Seyit Sultani ise dün akşam başlayan kar yağışının ardından kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Zigana Dağı'nı çok sevdiğini belirterek, “Ben uzun yıllardan beri bu bölgedeyim. Zigana Dağı'na kar çok yakışıyor. Ağaçlar karla beraber çok güzel gözüküyor. Dün akşam kar başlar başlamak insanlar gelmeye başladı. Gece yarısına kadar gelen giden çok oldu” diye konuştu.

GÜMÜŞHANE

02 Kasım 2019 Cumartesi

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