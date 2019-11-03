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Beyazın en çok yakıştığı yer: Limni Gölü Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı Limni Gölü beyaz ...

İHA

Zigana Dağı'nın yamacında denizden 2 bin 24 metre yükseklikte bulunan ‘Huzur veren mekan’ Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu bölge havadan görüntülendi.
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında yer alan bölgeye kar yağışına rağmen kış lastiği bulunan araçlarla çok sayıda ziyaretçi geldi. Lastikleri yazlık olan bazı ziyaretçilerin geri dönmek zorunda kaldığı bölgeye yerli ve yabancı çok sayıda turist akın etti.
Son dönemde Doğu Karadeniz bölgesinin dikkat çeken turizm destinasyonlarından birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza bürünürken yağışın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya seyrine doyumsuz kartpostallık manzaralar çıktı.
Trabzon’dan tur kafilesi getiren rehberlerden Feyzullah Çetinkaya, “Bugün misafirlerimizle birlikte Limni Gölü Tabiat Parkına geldik. Burası çok güzel bir yer. Karlı halini ilk defa gördüm. Çok ama çok güzel görüntüler var. Herkesin gelmesini isteriz” dedi.
Bir diğer tur rehberi Buse Eroskay ise “Buraya sürekli turist getiriyor ve adeta buraya bayılıyoruz. Karlı hali çok daha güzelmiş. Misafirlerimiz de çok beğendi. Mükemmel manzaralar eşliğinde bol bol fotoğraf çektik. Burası gerçekten görülmeye değer bir yer, karlı halini görmek isteyen herkesi bekliyoruz” diye konuştu.
Antalya’dan gelen Cem Doğan ise “Yeşili ayrı güzel, beyazı ayrı güzel” diyerek duygularını paylaştı.
Limni Gölü Tabiat Parkı İşletmecilerinden Murat Eroğlu, denizden 2 bin 24 metre rakımlı Limni Gölünde dün gece gerçekleşen yağışın ardından kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğunu söyledi. Limni Gölünün beyaz örtüyle büründüğünü ifade eden Eroğlu, “Kar yağdığını duyan misafirlerimiz buraya akın akın gelmeye başladılar. 2019 yaz sezonu bitti. Artık sezonun son demlerindeyiz. Bundan sonraki kar yağışında sezonu kapatmış olacağız” dedi.
Kar yağışının ardından adeta cenneti andıran bir bölge olduğunu kaydeden Eroğlu, “Ağaçların üzeri adeta gelinlik giymiş gibi karla kaplandı. Göl buz tutmadığı için harika görüntüler oluşturuyor. Fotoğrafçılar için çok güzel objeler ortaya çıktı. Konaklamayı kapattık ama restoranımız açık. Burada gelen misafirlerimize dünyanın en lezzetli işlenmemiş kuzu etlerinden birisi sayılan etleri ikram ediyoruz” şeklinde konuştu.

GÜMÜŞHANE

03 Kasım 2019 Pazar

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