Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin bütçe maratonu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin bütçe maratonu başladı

İHA

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı bütçesi görüşecek olması nedeniyle ay boyunca devam edecek olan Kasım ayı toplantıları başladı.

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin bütçe maratonu başladı

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı bütçesi görüşecek olması nedeniyle ay boyunca devam edecek olan Kasım ayı toplantıları başladı.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı Kasım ayı toplantılarının ilk oturumunda İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı bütçe tasarısı hakkındaki teklif yazısı görüşüldü.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın konuya dair bilgi verdiği toplantıda 2020 yılı bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artırılarak 74 milyon 89 bin lira olarak teklif edildi.
Gündem maddesi mevcudun oy birliği ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilirken, diğer zamanlarda ayın ilk 5 gününde gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantıları, bütçe görüşmeleri nedeniyle Kasım ayında ay boyunca devam ederek bütçe kesinleştirilecek.

GÜMÜŞHANE

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhaneli bilek güreşi sporcularından büyük başarı Sporcular Dünya Bilek Güreşi şampiyonasında 2 dünya şampiyonluğu elde etti
YEREL HABERLER Gümüşhaneli bilek güreşi sporcularından büyük ...
Gümüşhaneli dağcılar Zigana’da sonbahar ve kışı bir arada yaşadı
YEREL HABERLER Gümüşhaneli dağcılar Zigana’da sonbahar ve kışı bir ...
Köy okulundaki öğrenciler hayallerini hasat etti Sanal topraklardan verimli topraklara Robotik kodlama öğrenen öğrenciler kendi tasarımını yaptıkları serada sebze üretti, tavuk besledi
YEREL HABERLER Köy okulundaki öğrenciler hayallerini hasat ...
Beyazın en çok yakıştığı yer: Limni Gölü Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı Limni Gölü beyaz cennete döndü
YEREL HABERLER Beyazın en çok yakıştığı yer: Limni Gölü Kar ...
Zigana Dağı beyaz gelinliğini giydi Zigana Geçidi'nde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Beyazlara bürünen Zigana Dağı'nı izlemek için çok sayıda vatandaş bölgeye akın etti
YEREL HABERLER Zigana Dağı beyaz gelinliğini giydi Zigana Geçidi'nde ...
Zigana'da kar yağdı, vatandaşlar kar topu ve horon oynadı Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Yağış nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Zigana'da kar yağdı, vatandaşlar kar topu ve horon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X