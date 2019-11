Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81.yılında Gümüşhane’de anıldı Vali Kamuran Taşbilek: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin birliğinin, beraberliğinin teminatı, bağımsızlık ufkudur”

Büyük indirimler için acele et

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81.yıldönümünde Gümüşhane’de düzenlenen törenlerle anıldı.

Hükümet Konağındaki Atatürk Anıtına Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’in çelenk sunmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiği anda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada şehrin her noktasında yayınlanan ti sesiyle birlikte tüm vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların yarıya indirilmesiyle buradaki tören sona erdi.

Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen salon programı ise Atatürk konulu serginin açılışıyla başladı. Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günün anlam ve önemiyle ilgili mesajı okundu.

Açılış konuşmasını aynı okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Abdulkadir Koç’un yaptığı programda Atatürk’ün askeri hayatını da Jandarma Yarbay Serdar Çelik anlattı.

Törende konuşan Vali Kamuran Taşbilek ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu milletin birliğinin, beraberliğinin teminatı olduğunu, bağımsızlık ufku olduğunu belirterek, “Ömrünü milletine adamış, milleti uğruna mücadeleyle ömrünü tüketmiş, büyük lider, büyük dava adamı, büyük asker, Türk istiklal savaşının başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 81.yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluktan itibaren ömrünü milleti için orduya vakfettiğini, değişik cephelerde savaştığını ve son olarak milletinin esir yaşamaktansa ölmeyi yeğleyeceğini iyi bilen, en çok inanan bir lider olarak ‘Ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla milli mücadeleyi başlatarak arkasına aldığı milletiyle yokluk içinde bir var olma mücadelesi vererek istiklal savaşını kazandığını kaydeden Vali Taşbilek, “Akabinde milletinin tüm renklerini birleştirdiği, bu coğrafyanın bütün renklerini bir millet olarak onurlu bir şekilde ortaya çıkaran Türkiye Cumhuriyetini kurmuş ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak askeri safhada verdiği bütün çabaların üzerine milletimizin muasır medeniyetlerin üzerine çıkarma ve hak ettiği noktaya getirme noktasında büyük bir mücadele vermiş ve 57 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Aramızdan ayrılmış her fani gibi bunun bilincinde olan bir devlet adamı olarak Cumhuriyeti milletimize emanet etmiştir. Şimdi aslolan bugünlerde bizim Atatürk’ü iyi anlamak, iyi okuyabilmek. Özellikle gençlerimiz Atatürk’ün bize bıraktığı manevi miras üzerine özellikle çalışmalı, birlik ve beraberlik içerisinde olmalı. Yokluk içinde var olma mücadelesini veren bir milletin evlatları olarak bugün her zamankinden daha çok bir olma, birlik olma mücadelemizi vereceğiz. Bu çerçevede büyük Türk milleti Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak üzere kendine düşeni yapacak, büyük bir çaba içerisinde, Atatürk’ün koyduğu ilkeler çerçevesinde ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine el birliğiyle taşımaya gayret edecektir” diye konuştu.

Vali Taşbilek’in konuşmasının ardından okul öğrencileri tarafından “Anılarla Atatürk” temalı gösteriyle program sona erdi.

