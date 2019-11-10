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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor, sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne 10 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor, sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü’ne 10 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Boran Turhan xx, Osman Baruk xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Hasan Kaşıkara xx, Raif Gündoğdu xx, Burak Demireğen xx, Mert Çakar xx (Murat Kayalı dk. 76 x), Tuğay Adamcıl xx (İlke Tankul dk. 79 x), Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx (Burak Sarı dk. 46 x), Furkan Mızrak xx
Sancaktepe Futbol Kulübü: Emre Satılmış xx, Mehmet Abdullah Çoban xx, Melik Derin xx (Ahmet Sivri dk. 90 ?), Alaattin Hamza Ok xx, Halil İbrahim Tuna xx (Mert Örnek dk. 83 ?), Mehmet Ozan Tahtaişleyen xx, Recep Burak Yılmaz xx, Ogün Bayrak xx, Erhan Şentürk xx (Can Erdem dk. 73 xx), Selim Kayacı xx, İrfan Akgün xx
Gol: İrfan Akgün (dk. 55) (Sancaktepe Futbol Kulübü)
Kırmızı kart: Ogün Bayrak (dk. 90) (Sancaktepe Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Furkan Mızrak, Murat Kayalı (Gümüşhanespor), Selim Kayacı, Ogün Bayrak, İrfan Akgün (Sancaktepe Futbol Kulübü)

GÜMÜŞHANE

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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