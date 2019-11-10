TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor, sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü’ne 10 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Boran Turhan xx, Osman Baruk xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Hasan Kaşıkara xx, Raif Gündoğdu xx, Burak Demireğen xx, Mert Çakar xx (Murat Kayalı dk. 76 x), Tuğay Adamcıl xx (İlke Tankul dk. 79 x), Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx (Burak Sarı dk. 46 x), Furkan Mızrak xx
Sancaktepe Futbol Kulübü: Emre Satılmış xx, Mehmet Abdullah Çoban xx, Melik Derin xx (Ahmet Sivri dk. 90 ?), Alaattin Hamza Ok xx, Halil İbrahim Tuna xx (Mert Örnek dk. 83 ?), Mehmet Ozan Tahtaişleyen xx, Recep Burak Yılmaz xx, Ogün Bayrak xx, Erhan Şentürk xx (Can Erdem dk. 73 xx), Selim Kayacı xx, İrfan Akgün xx
Gol: İrfan Akgün (dk. 55) (Sancaktepe Futbol Kulübü)
Kırmızı kart: Ogün Bayrak (dk. 90) (Sancaktepe Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Furkan Mızrak, Murat Kayalı (Gümüşhanespor), Selim Kayacı, Ogün Bayrak, İrfan Akgün (Sancaktepe Futbol Kulübü)
GÜMÜŞHANE
10 Kasım 2019 Pazar
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