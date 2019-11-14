Eski muhtar tomruk yüklediği sırada kamyondan düşerek öldü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünde 2 dönem muhtarlık yapan Soner Meral, kamyona tomruk yüklerken dengesini kaybetti. Kamyondan düşen eski muhtar hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 2 dönem üst üste yaptığı muhtarlığı 31 Mart seçimlerinde kaybeden 44 yaşındaki Soner Meral, Sarıtaş Yaylası'nda ağaç kesiminin ardından kamyona yükleme yapmaya başladı. Kamyona yükleme yapan ve bu sırada dengesini kaybeden Meral, kafasının üzerine zemine düştü. Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla Kürtün Devlet Hastanesine getirilen Meral, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede sevilen birisi olan 3 çocuk babası Meral’in cenazesinin Trabzon Adli Tıp Kurumuna gidip gitmeyeceği cumhuriyet savcısının otopsisinin ardından belli olacak.

Acı olayın duyulmasının ardından Meral’in sevenleri Kürtün Devlet Hastanesine akın ederken cenazesinin ne zaman toprağa verileceği henüz netleşmedi.

GÜMÜŞHANE 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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