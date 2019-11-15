Şeker pancarı üreticileri, firmanın yüksek fire oranı göstermesinden dertli

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Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde şeker pancarı üreticilerinin birçoğu, ürünlerini verdikleri firmanın sürekli yüksek oranda fire göstermesi nedeniyle bir daha pancar ekmeyeceklerini söyledi.

Kelkit havzasında şeker pancarı hasadı başladı. Üreticiler, geçmişte yüzde 89 civarında olan fire oranının şimdi 3038 arasında gösterildiğini dile getirdiler. Birçok üretici çektikleri çileyi geçtiklerini, gübre parasını bile bu fire yüzünden ödeyemeyecek duruma geldiklerini belirterek, bundan sonra şeker pancarı ekmeyi düşünmediklerini söylediler.

GÜMÜŞHANE 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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