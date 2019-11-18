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Gümüşhane’de doğa yürüyüşleri yoğun ilgi görüyor Kelkit ilçesindeki doğa yürüyüşüne 45 sporcu ...

İHA

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi 45 sporcu Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze Beldesinde sonbahar mevsiminin son günlerinde güneşli havada doğada bulunmanın keyfini çıkardı.

Gümüşhane’de doğa yürüyüşleri yoğun ilgi görüyor Kelkit ilçesindeki doğa yürüyüşüne 45 sporcu katıldı

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi 45 sporcu Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze Beldesinde sonbahar mevsiminin son günlerinde güneşli havada doğada bulunmanın keyfini çıkardı.
Yaklaşık 11 yıldır Gümüşhane coğrafyasının binlerce kilometresini karış karış gezen, hem spor yapıp hem de kentin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtılmasına önayak olan GÜDAK ekibi son dönemde katılımcı sayısının önceki yıllara göre 3’e katlandığı doğa yürüyüşlerini aralıksız devam ettiriyor.
Toplumun her kesiminden ve şehrin tüm ilçelerinden katılımcıların yer aldığı etkinlikler 2 haftada bir düzenlenirken son yürüyüş Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze beldesinde gerçekleştirildi.
Hem beldenin eski Belediye Başkanı hem GÜDAK üyesi hem de maraton sporcusu olan Temel Kaya’nın organize ettiği etkinlikte sporcular önceki yıllarda aynı tarihlerde kar altında olan bölgede sonbahar güneşinin sıcaklığında yürüdü.
Zaman zaman karlı zemin üzerinde gerçekleştirilen yürüyüşte sporcular Cafer Çukuru, Büyük Çukur istikametinden Gümüşgöze yaylasına ulaştı. Burada bir süre dinlenerek ikram edilen çayları içen sporcular daha sonra Göller mevkiinden Göz mevkiine ulaşarak etkinliği sonlandırdı.
Yürüyüşün sonunda horon oynayan sporcular bin 600 metre rakımdan başladıkları yürüyüşü 2 bin metrede sonlandırarak tekrar bin 600 metrede 12 kilometrelik parkuru 5 saatte tamamladı.
Etkinlik sorumlusu Temel Kaya, Gümüşhane Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin de katıldığı yürüyüşe doktor, mühendis, öğretmen, esnaf ve öğrencilerin katıldığını belirterek, “Yaylada bize kara demlikte çay ve kabak tatlısı ikram eden Aydın Kazancı’ya ve Recep Kaygusuz’a, yürüyüşün sonunda sporculara çay ve patates ikram eden Vedat Zeyrek’e teşekkür ediyorum” dedi.
GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise kuruldukları günden bugüne binlerce kilometre yürüyerek Gümüşhane’nin eşsiz ve sıradışı coğrafyasını keşfettiklerini belirterek son dönemde doğa yürüyüşlerinin yoğun ilgi gördüğünü ve bunun kendilerini memnun ettiklerini söyledi.
Etkinliklere her kesimden gösterilen ilgi sonucunda önceki yıllardaki katılımcı sayısına göre 34 kat daha fazla sporcuyla doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini dile getiren Akbulut, bu durumun şehrin sosyal hayatına katkı sağladıklarının da bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi ve katılan, destek veren herkese teşekkür etti.

GÜMÜŞHANE

18 Kasım 2019 Pazartesi

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