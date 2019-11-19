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Üniversite öğrencileri özel kardeşlerine unutulmaz anlar yaşattı

İHA

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Özel Gümüş İlgi Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel bireylerle gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle unutamayacakları bir gün geçirdi.

Üniversite öğrencileri özel kardeşlerine unutulmaz anlar yaşattı

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Özel Gümüş İlgi Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel bireylerle gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle unutamayacakları bir gün geçirdi.
Öğretim Görevlisi Altan Fatih Topaloğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen programda özel çocuklarla oyunlar oynayıp, müzik eşliğinde dans eden üniversite öğrencileri, birlikte resim, yüz ve el boyaması yaptı, kostümlerle çeşitli ikramlarda bulundu.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Gamze Gök, Edanur Sambur, Elif Ataç ve Taybet Atabey tarafından gerçekleştirilen programda özel çocuklarla unutamayacakları saatler geçiren öğrenciler Rehabilitasyon merkezindeki çocukların mutlu olması, güvende oldukları ve kendilerini bir birey olarak hissetmelerine katkı sağladı.

“Çocuklara değer verildiğini hissettiren bir proje”
Özel Gümüş İlgi Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Sibel Kandaz Olgun, yapılan sosyal sorumluluk projenin önemini vurgulayarak, “Eksikliklerin tamamlamak amaçlı bu tür etkinlikler ve faaliyetler çocuklar için çok iyi oluyor. Bu tür etkinliklerde daha çok köyden gelen bu tür faaliyetlerde hiç bulunamayan sosyal anlamda diğer insanlarla iletişime geçmeyen çocukları daha çok seçmeye çalışıyoruz. Çocukların onlara değer verildiğini hissedilmesi çok önemli. Birlikte o mutluluğu paylaşmaları onlar için çok güven verici çok mutlu edici bir aktivite. Bu yüzden yapılan etkinliği çok yararlı buluyoruz. Bu tür çalışmalarla bize gelen hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Biz kendi bünyemizde de sık sık yapıyoruz ama bir yere kadar sağlayabiliyoruz bunu. Buradaki amacımız sadece çocukları düşünmek onların mutlu olması, kendilerini huzurlu, güvenli bir ortamda hissetmeleri, kendilerini ifade edecekleri bir ortam sunmak bunu sağladığımız zaman hiçbir problem yok. Arkadaşlarımızın yaptığı bu çalışma da onların kendilerini bir birey olarak hissetmelerini ve kendilerini ifade etme anlamında rahat hissettikleri bir ortam sağlıyorlar bu anlamda bu etkinliği yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz iyi ki varlar iyi ki düşünmüşler” dedi.

“Ruhunuzu iyileştirmek için çocuklarla vakit geçirin”
Sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren öğrencilerden Gamze Gök ise bunun bir ödev değil, sosyal sorumluluk projesi olduğunun altını çizerek, “Amacımız çocukların mutlu olması kendilerini güvende ve bir birey olarak hissetmeleriydi. Bütçemiz el verdiğince kendi çabamızla elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. İzlenimlerimize göre çocuklar memnun kaldılar. Yüzlerindeki gülümseme, katılım sağlayıp eğlenme çabaları bize yeterli geldi. Onları eğlendirmek için elimizden geleni yaptık. Özel çocukların sevgisini bu derece yakından hissetme fırsatı yakaladığımız için çok mutluyuz. Öncelikle öğrenci arkadaşlarımızı da bunun gibi sosyal sorumluluk projeleri yapmaya davet ediyoruz. İnsanların yüreğine dokunabilmenin hazzını herkes yaşasın istiyoruz. Devletimizin de bizlere destek olmasını istiyoruz ki bu tarz projelerin devamını getirebilelim. Ruhunuzu iyileştirmek için çocuklarla vakit geçirin” diye konuştu.

GÜMÜŞHANE

19 Kasım 2019 Salı

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