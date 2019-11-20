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Doktor egzersiz önerince 86 yaşında ahşaptan maket yapmaya başladı Ömrünü inşaatlarda çalışarak ...

İHA

Gümüşhane'de 86 yaşındaki Salih Alver, doktorun egzersiz yap tavsiyesinin üzerine ahşaptan maket yapmaya başlarken, yaptığı maketler ise büyük ilgi çekiyor.

Doktor egzersiz önerince 86 yaşında ahşaptan maket yapmaya başladı Ömrünü inşaatlarda çalışarak geçiren ve ilerlemiş yaşına rağmen dinç olan Salih Alver’den gençlere tavsiyeler

Gümüşhane’de 86 yaşındaki Salih Alver, doktorun egzersiz yap tavsiyesinin üzerine ahşaptan maket yapmaya başlarken, yaptığı maketler ise büyük ilgi çekiyor.
Köse ilçesine bağlı Altıntaş köyünde yılın 8 ayını geçiren Alver, kalp rahatsızlığı geçirince hastanede tedavi edildi. Rahatsızlığından kollarının etkilenmesi üzerine doktorların kendisine egzersiz tavsiye ettiği Alver, torunun da girişimiyle ahşap maket yapmaya başladı.
Köydeki evinin bahçesine oluşturduğu küçük atölyesinde günün büyük bir bölümünü geçiren Alver, eskiden Gümüşhane ve çevresinde sıkça bulunan su değirmeni ve patos makinesini ahşaptan makete işleyerek minik motorlarla çalışır hale getirdi. Mühendis olan torununun talebi üzerine bir yaz döneminde uğraştığı eserin motor parçalarını İstanbul’da bulabilen Alver, torunu için yaptığı eserini kendisini ziyaret eden İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat’a hediye etti. Hayatını inşaatlarda kalıp ve duvar ustası olarak geçiren Alver, torununa yeni bir maket yapmak için kolları sıvadı. Alver, ilerleyen yaşına rağmen gün boyunca hem serasıyla hem köy işleriyle hem de maketiyle birlikte kaliteli zaman geçiriyor.
Maketi son haline getirmek için 78 kez deneme yaptığını anlatan Alver, “Kalp hastası oldum. Kollarımdan vurdu hastalık beni. Erzurum’da tedavi olurken uzmanlar bana ilaçların yanında spor ve egzersiz verdi. Hatta kollarımın gelişmesi için yürürken odun yonmamı istediler. Bende o yonma işini yaptım. Torunum mühendislik okumaya başlayınca böyle bir şey yapmamı istedi. Torunum da isteyince bende başladım maket yapmaya. Bu makete başlayalı 1 yıl oldu. Yaptım, motor taktım olmadı. 78 defa deneme yaparak ancak bu hale getirdim. Malzeme olarak 5 tane motoru, adaptörleri var. Bilyaları ve taşları var” dedi.
Yılın 4 ayını İstanbul’da, geri kalan zamanı da köyde geçirdiğini kaydeden Alver, gençlere de şu tavsiyelerde bulundu:
“Gençler şimdi geç kalkıyorlar. Fazla yatmaları baş ağrısı, halsizlik yapar. Bir şeylerle alakadar olun, uğraşın, bir şeyler yapmaya çalışın. Tembel olmasınlar. Çok çalıştım ama dünya işiyle ilgili hiçbir kaygım ve düşüncem olmadı.”

GÜMÜŞHANE

20 Kasım 2019 Çarşamba

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