Köse’nin ilk mantar tesisini kurdu, ilk hasatta yarım ton ürün aldı

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde genç girişimci Resul Ekrem Örnek tarafından kurulan kültür mantarı üretim tesisinde ilk hasatta 560 kilogram ürün alınca kapasiteyi yüzde 100 artırmaya karar verdi.

İlçeye bağlı Kabaktepe köyünde yaşayan 31 yaşındaki Örnek, Köse Kaymakamlığı ve Köse Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan ve olan Kabaktepe’de hayata geçirilen “Kadın yetişirse herşey yetişir” projesi kapsamında kültür mantarı yetiştiriciliğinde başarıya ulaşılmasıyla birlikte bu işi yapmaya karar verdi.

Mantarı üretmek için gereken tezgahları kendi imkanlarıyla yapan Örnek, kültür mantarı üretmeye başladı ve ilk hasatta yaklaşık 560 kilogram ürün elde etti. Mantarları Gümüşhane, Kelkit, Köse ve çevre köylerde satan Örnek, şimdi ikinci hasat döneminin ardından tesisindeki kapasiteyi yüzde 100 artıracak.

Barındırdığı zengin protein ve vitaminler sebebiyle her geçen gün ilginin arttığı kültür mantarı için şehir içi ve şehir dışından gelen talebe yetişmeye çalıştığını kaydeden Örnek, mantar yetiştiriciliği serüvenini şu sözlerle anlattı: “Gümüşhane Merkez’de PestilKöme fabrikalarında usta olarak çalıştığım dönemde Gümüşhane’de gazetecilik yapan Abuzer Yapar ile sohbet esnasında aklında yapmak istediği bazı projeleri anlattı. Bu projelerin birisi de kültür mantarı yetiştiriciliği idi. O zaman fabrikalarda çalıştığım için bu işlere girişimde bulunamıyordum. Daha sonra bazı sorunlardan dolayı işten ayrıldım. Köse Kaymakamlığı ve Köse Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan ve köyüm olan Kabaktepe’de hayata geçirilen “Kadın yetişirse herşey yetişir” projesi kapsamında kültür mantarı yetiştirildi. Bu üretim proje kapsamında yapılmıştı ve üretim sağlanabilmişti. Bende bundan dolayı Kültür Mantarı üreticiliği işine başlama kararı aldım. Mantarı üretmek için gereken tezgahları kendi imkanlarımızla yaptık ve Kültür Mantarı üretmeye başladım. İlk hasatta yaklaşık 560 kg ürün elde ettim. Mantarları Gümüşhane, Kelkit, Köse ve çevre köylerde sattım. Şimdi ikinci hasat dönemine girdik. İkinci hasatın ardından tesisimde genişletme çalışması yapacağım ve kapasiteyi yüzde 100 artırmayı hedefliyorum. Bu süreçte benden desteğini esirgemeyen aileme ve her konuda bana yardımcı olan Fatih Kaya ağabeyime teşekkür ediyorum” dedi.



Kaymakam Canpolat Tesiste incelemelerde bulundu

Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat’ın Kabaktepe köyüne gelerek tesisi ziyaret ettiğini belirten Örnek, “Sayın Kaymakamımız Ömer Faruk Canpolat bey beraberinde Köse İlçe Tarım Müdürü Veysel Soydaş ve Köse Tarım İlçe Müdürlüğü teknik personeli köyümüze gelerek tesisimizde incelemelerde bulundu. Kaymakam bey ve Tarım İlçe Müdürümüzün bize yaklaşım tarzı bizleri fazlasıyla memnun etti ve bize her daim destek olacaklarını belirttiler. Sayın Kaymakamımıza ve İlçe müdürümüze ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ise tesisi gezerek ilgililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada bu tür yatırımlara destek olacaklarını belirterek, “Bizler Köse Kaymakamlığı olarak cazibe merkezi olan bölgemize katkı sağlayacak her projenin yanındayız ve gerekli desteği her zaman vermeye hazırız. Mantar üreticiliği desteklediğimiz projelerden yalnızca biri. İstiyoruz ki bölgemizde girişimcilik ruhu ön plana çıksın, istihdama ve ekonomiye önemli katkı sunacak sayısız düşünce projeye dönüşerek hayata geçsin” ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞHANE 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:09

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.