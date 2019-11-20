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Gümüşhane’deki STK’lardan çağrı: "Sadece Dipsiz Göl değil tüm yaylalar SİT alanı ilan edilsin"

İHA

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) önderliğinde 18 sivil toplum örgütü Dumanlı köyündeki Dipsiz Göl'le ilgili "Dumanlı'daki Dipsiz göl dediğimiz ve çapı 28 metre olan gölün sit alanı ilan edilmesi yetmez, yaylalarımızın da bu tür yanlış uygulamalara maruz kalmaması için sit alanı ilan edilmesini bekliyoruz" açıklaması yaptı.

Gümüşhane’deki STK’lardan çağrı: "Sadece Dipsiz Göl değil tüm yaylalar SİT alanı ilan edilsin"

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) önderliğinde 18 sivil toplum örgütü Dumanlı köyündeki Dipsiz Göl’le ilgili “Dumanlı’daki Dipsiz göl dediğimiz ve çapı 28 metre olan gölün sit alanı ilan edilmesi yetmez, yaylalarımızın da bu tür yanlış uygulamalara maruz kalmaması için sit alanı ilan edilmesini bekliyoruz” açıklaması yaptı.
GTSO Toplantı Salonunda bir araya gelen STK temsilcileri, son 10 gündür ülke gündemin düşmeyen Merkeze bağlı Dumanlı köyü İstavroma yaylasında bulunan Dipsiz Göl diye adlandırılan alanda yapılan define kazısıyla ilgili açıklama yaptı.
STK’lar adına açıklama yapan GTSO Başkanı ismail Akçay, “Dipsiz Göl” olarak adlandırılan mevkide Trabzon’da ikamet eden iki şahsın yazılı müracaatı üzerine yasal olarak yapılan define arama kazısı ile ilgili gelişen olaylar üzerine bir açıklama gereği hasıl olduğunu belirterek, “Güzel ülkemizin ve şehrimizin cennet köşelerinden bir olan merkez Dumanlı köyünde yer alan “Dipsiz Göl” bölgesinde devletin mevzuatı gereği yetkili müdürlükten alınan ruhsatla define arama kazısının Allah’ın bir lütfu ve yaşam kaynağımız olan güzelim çevreye zarar verilmeden yapılması herkes gibi Gümüşhaneliler olarak da bizim en önde gelen düşüncemizdir” dedi.

“Yaylalarımızın da bu tür yanlış uygulamalara maruz kalmaması için Sit alanı ilan edilmesini bekliyoruz”
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başta olmak üzere diğer yetkililerin de bu anlayış ve hassasiyet içinde görevlerini yürüttüğünü kaydeden Akçay, “Alınan izin doğrultusunda Dipsiz Göl bölgesinde adı geçen çalışma yapılırken meydana gelmiş olan tahribat her şeyden önce biz Gümüşhanelileri rahatsız etmiştir. Dumanlıdaki çapı yaklaşık 28 metre olan göl’ün boşaltılması yanlıştır ve asla kabul edilemez. Ayrıca gölün eski haline getirilmesi de kazıyı yapanlara aittir ve onların sorumluluğunda olmalıdır. Dipsiz Göl’de meydana gelen ve kastı aşan çalışmalara Sayın Valimiz Kamuran Taşbilek anında müdahale etmiş ve gerekli engelleme ve önlem çalışmalarını başlatarak ilgili idari işlemler yürütülmektedir. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında yaşanan olayları yakından takip etmesi ve ilgili talimatları da Gümüşhaneliler olarak bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sadece Dumanlıdaki dipsiz göl dediğimiz ve çapı 28 metre olan göl’ün sit alanı ilan edilmesi yetmez. Yaylalarımızın da bu tür yanlış uygulamalara maruz kalmaması için sit alanı ilan edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Gümüşhaneliler ve Gümüşhane Valisi asla duyarsız değildir”
Devletin ve tüm Gümüşhanelilerin yakından takip ettikleri bu olayla ilgili günlerdir ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan görsel ve yazılı medya ile sosyal medya araçları üzerinden haber kaynağı doğrulanmamış yanlış görsel içeriklerle yapılan haberlerin de doğru olmadığını kaydeden Akçay, “Yazılı ve görsel basında kazı yapılan göl olarak gösterilen görüntüler merkez Dörtkonak köyündeki dipsiz göle ait görüntülerdir. Arama yapılan göl ile basın yayın organlarında insanlara gösterilen göl aynı değildir. Bu yanlış söylemler üzerinden başta Gümüşhaneli yöneticilerimiz olmak üzere Gümüşhaneli hemşerilerimiz töhmet altında bırakılarak duyarsız bir doğa düşmanı gibi gösterilmektedir. Bu tarz yaklaşımlar ve açıklamalar Gümüşhaneliler olarak bizleri fazlasıyla üzmüştür. Bu kabul edilemez bir durumdur. Gümüşhaneliler ve Gümüşhane Valisi asla duyarsız değildir. Valimiz Sayın Kamuran Taşbilek Gümüşhane sevgisini, çevreye ve doğaya olan yüksek hassasiyetini yaylalarımızdaki kaçak yapıları yıkarak göstermiştir. Sayın valimizin kaçak yayla villalarının yıkılma kararı ve doğanın kaçak yapılar ile işgal edilmesine karşı vermiş olduğu mücadele çok doğru bir karardır. Valimize bu mücadelesi için teşekkür ediyoruz. Yaylalarımızın talan edilmesine bundan sonrada müsaade ettirmeyeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Akçay, “Yurdumuzun istiklalinde ve istikbalinde her zaman var olan Gümüşhane’mizin hak etmediği olumsuzluklarla anılması bizleri ve bütün Gümüşhanelileri fazlasıyla rahatsız etmektedir. Ülke kamuoyu iyi bilir ki, vatan, millet, devlet, maneviyat, bayrak ve çevre ile ilgili ülkemizin en hassa illerinin başında Gümüşhane gelir. Bizler Gümüşhaneliler olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada bütün milli, manevi ve çevresel değerlerimizin korunmasında hep en ön safta olacağız. Dipsiz gölle ilgili gelişmelerin kastı aşarak siyasi ve şahsi rant devşirme noktasına gelmemesi ve bu olay bahane edilerek Gümüşhanelilerin ve Gümüşhaneli yöneticilerin zan altında bırakılmaması ilgili çevrelerden ve kamuoyundan özel isteğimizdir” ifadelerini kullandı.
Heyet basın açıklamasının ardından hep birlikte Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’i ziyaret etti.

"Böyle bir mesele üzerinden bütün Gümüşhane’nin töhmet altında bırakılması hepimizi rahatsız etti"
Ziyarette konuşan Akçay, Gümüşhane’nin olumsuz algılarla tanıtılmasının herkesi rahatsız ettiğini hatırlatarak, “Biz yapılan işi savunan taraf değiliz. Ancak yapılan iş üzerinden Gümüşhane’nin olumsuz algılarla, Gümüşhane halkının ve yöneticilerinin doğa düşmanı olarak gösterilmesi algılarına tepkimizi ortaya koyduk. Bir yanlışlık varsa idari işlemlerin yürütüldüğünü biliyoruz. Böyle bir mesele üzerinden bütün Gümüşhane’nin töhmet altında bırakılması hepimizi rahatsız etti. Bu rahatsızlığımızı dile getirmek, Valimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Gümüşhane’de ve dışarda yaşayan bütün Gümüşhanelilerle birlikte bizim yöneticilerimizin de doğasever ve Gümüşhane sevdalısı olduklarından hiçbir endişemiz yoktur. Sosyal medyadaki olumsuz düşüncelerin hiçbirisine katılmıyoruz” şeklinde konuştu.
Açıklamaya imza atan STK’lar şöyle: TÜRKİŞ, TESK, Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Bakkallar ve Manifaturacılar Odası, MEMURSEN, Ziraat Odası, TÜRKİYE KAMU SEN, Gümüşhane Sanatkarlar Odası, Kamyoncular, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Otelciler, Kahveciler, Lokantacılar ve İşçileri Odası, Gümüşhane Eğitim ve Kültür Derneği, Muhtarlar Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Çevre Koruma Derneği, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Kadınlar Birliği, GÜSİAD

GÜMÜŞHANE

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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