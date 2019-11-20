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Vali Taşbilek en büyük mahallede vatandaşlarla buluştu

İHA

Gümüşhane'de kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının ikincisi en büyük mahalle olan Hasanbey Mahallesinde gerçekleştirildi.

Vali Taşbilek en büyük mahallede vatandaşlarla buluştu

Gümüşhane’de kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının ikincisi en büyük mahalle olan Hasanbey Mahallesinde gerçekleştirildi.
Toplam 7 bin 600 kişinin yaşadığı ve bu rakamla küçük bir ilçe nüfusuna sahip olan mahallede Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan muhtar evinde gerçekleştirilen “Vatandaşla Buluşma” toplantısında vatandaşlar dertlerini, sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Taşbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının müdürlerine aktardı.
Toplantının başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, “Hem bir hasbihal edelim hem de sizleri dinleyelim, ihtiyaç eksiklik ne varsa görelim diye bu toplantıları düzenliyoruz. Herhangi bir kurumla ilgili eksik ve sorunları da görüyoruz böylece. Hem bizim hem belediyelerimizin yapabilecekleri ölçüde sizlere yardımcı olmak ve direk ilgili kurumlarla sizi buluşturmak için bir araya geldik. Eğitim, sağlık, güvenlik ve diğer konulardaki ne sıkıntınız varsa söyleyin” dedi.
Muhtar Hamza Bayrak TOKİ yolu ve çevre yoluna konulan üstgeçit için teşekkür ederek, “Bizim mahallemizin ortaokul ihtiyacı var. Dumlupınar okulu var ama birçok mahalleye hizmet verdiği için yeterli değil” dedi.

“Bu bölgenin bir ortaokula ihtiyacı var, onunla ilgili çalışıyoruz”
Bunun üzerine muhtara cevap veren Vali Taşbilek, “Planlamalarımızı yapıyoruz. Arkadaşlarımıza talimat verdik. Gerekli çalışmayı yapıyorlar. Bu bölgenin bir ortaokula ihtiyacı var. Onunla ilgili çalışıyoruz. Hem ortaokul hem de liseyi planladığımız bir çalışmamız var” diye konuştu.
Toplantıda söz alan vatandaşların şikayeti üzerine özellikle abartı egzoz ve modifiye araçlarla ciddi mücadele ettiklerini dile getiren Vali Taşbilek, şikayetlerin çok olduğu bölgelerde sivil ekiplerinde ring yapması talimatını verdi.
Mahallelinin otopark sorununu da ilettiği toplantıda ayrıca Cumhuriyet Caddesindeki tek yön trafik akışının yönünün değiştirilmesi, Harşit Sokakta yoğun park sorunu, kaldırım işgali gibi sorunlar dile getirildi.
Vatandaşlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek, taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Taşbilek, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını istedi.

GÜMÜŞHANE

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:38
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