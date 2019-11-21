Gümüşhane’de çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor Çocuk Trafik Eğitim parkı hizmete girdi

Gümüşhane’de Harşit çayı kenarındaki bakımsız ve atıl alan İçişleri Bakanlığı’nın ‘insan odaklı trafik anlayışı’ kapsamında ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ yapıldı. Şehit Polis Memuru Cengiz Erkan’ın adının verildiği alanda çocuklar hem eğlenceli şekilde trafik eğitimi alıyor hem de yanındaki alanda spor yapıyor.

Yeni Şehir Stadyumu bitişiğinde bulunan Suni Çim Saha ile Harşit Çayı arasında bulunan 2,5 dönümlük atıl ve bakımsız alana yapılan parkta trafik eğitim pisti, 112, AFAD ve İtfaiye farkındalık alanları, trafik temalı çocuk oyun grupları, amfi eğitim alanı, aileler için düzenlenmiş izleme bankları ve trafik bilincini geliştirici dövizler bulunuyor.

Yapım sürecini bizzat takip eden Vali Kamuran Taşbilek, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun, trafik güvenliği açısından farkındalık oluşturma ve insan odaklı trafik vizyonu çerçevesinde, Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapımı için öncelikli olarak yer tespiti çalışmaları yaptık. İlimizin dağlık ve engebeli coğrafi koşulları nedeniyle Harşit Çayı kenarında Gümüşhane Spor Kompleksinin yanında bakımsız ve atıl durumda bulunan alanı tespit ederek arazi düzenleme, rehabilitasyon çalışmaları yaparak söz konusu alan üzerine Çocuk Trafik Eğitim Parkı çalışmalarına başladık. Mevcut yerin seçilmesindeki amaç ilimizin dağlık ve engebeli coğrafi koşullarıyla beraber, seçilen alanın spor sahasının yanında olması nedeniyle çocuklarımıza vereceğimiz trafik eğitimiyle birlikte Valiliğimizce başlatılmış olan “Spor Gümüşhane” projesi kapsamında, ana sınıfı ve ilkokul çağındaki çocuklarımıza sporların anası olarak kabul edilen atletizm branşı başta olmak üzere jimnastik ve diğer branşlarda eğitimler verilerek spor altyapısına katkıda bulunacak” dedi.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı olarak düzenlenen alanın 2,5 dönüm olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Söz konusu alanda ilimizde eğitim öğretim gören ve geleceğimizin teminatı olan anaokulları ve ilkokullardaki çocuklarımızın trafik bilincini geliştirmeyi, çağdaş bir trafik kültürü kazandırabilmeyi, evrensel trafik değerlerine yönelik farkındalık oluşturmayı, teorik olarak verilen eğitimleri pekiştirerek gelecek yıllarda ülkemizi trafik değerleri ve kuralların uygulanması noktasında çok özellikli ve üstün bir konuma getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Alan içerisinde trafik eğitim pisti, 112, AFAD ve İtfaiye farkındalık alanları, trafik temalı çocuk oyun grupları, amfi eğitim alanı, aileler için düzenlenmiş izleme bankları ve trafik bilincini geliştirici dövizlerin yer aldığını dile getiren Vali Taşbilek, “Eğitim alanının çevresine çeşitli ağaçlar diktik, izleme banklarının yanlarına çiçek dikilecek şekilde saksılar yerleştirilerek çevre ve çocuk temalı resimlendirmeler yapıldı. Trafik Eğitim Parkından sentetik çim sahaya açılan kapı mevcut olup, sentetik çim sahayı da etkin bir şekilde kullanarak, trafik eğitimi için gelen çocuklarımıza konusunda uzman spor hocaları vasıtasıyla atletizm, jimnastik ve diğer branşlarda eğitimlerin verilmesini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Taşbilek, yapımı tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim parkına 17 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da teröristlerce yapılan bir saldırıda şehit olan Gümüşhaneli Polis Memuru Cengiz Erkan’ın isminin verildiğini belirterek, “İlimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” temennisinde bulundu.

GÜMÜŞHANE 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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