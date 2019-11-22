Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz öğretmenler gününde anıldı Şehit öğretmenin anısına mektup, şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz öğretmenler gününde anıldı Şehit öğretmenin anısına mektup, şiir, ...

İHA

Görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken TunceliPülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında memleketinde anıldı.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz öğretmenler gününde anıldı Şehit öğretmenin anısına mektup, şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenlendi

Görev yeri Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken TunceliPülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında memleketinde anıldı.
Torul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz anısına il genelinde düzenlenen öğretmenler arası mektup yazma, öğrenciler arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ve İstanbul Başakşehir Abdi İbrahim Ortaokulu ailesinin katkılarıyla Necmettin Yılmaz anısına Z Kütüphanesi açılışı gerçekleşti.
Torul İmam Hatip Ortaokulunda Şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşi Yahya ve abisi Ahmet Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen programda Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın anısına hazırlanan video izlenirken şehit ailesi ve öğretmenler gözyaşlarını tutamadı.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, “24 Kasım öncesinde şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ı, Aybüke öğretmenimizi ve canlarını maarif davasına veren tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Türkiye genelinde şehit Necmettin öğretmenimizle ilgili duyarlılığın oluşmasında katkı sağlayan önemli bir projenin yansıması olarak buradayız. Abdi İbrahim Ortaokulumuz bir sosyal sorumluluk projesi olarak konser düzenleyecek. Bu konsere öğretmen arkadaşlarımızın katkılarıyla oluşturdukları CD’ler Türkiye genelinde satışa sunularak buradan elde edilen gelir ile okulumuzun Z kütüphanesinin yapılmasına katkı sağladılar. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kütüphanemizle buluşan çocuklarımız gelecek inşalarında çok önemli bir mesafe kat edecekleri bir ortama kavuşmuş olacaklar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin de “Bugün öğretmenimizin aramızda olmayışının hüznünü yaşarken; onun adına yaşatılacağı ve geleceğimiz olan çocuklarımıza ışık tutacak olan kütüphanemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Hazırladıkları "Üzülme" adlı sosyal sorumluluk projesi ile kütüphanemizin maddi desteğini sağlayan ve davetimizi kırmayıp ilçemize teşrif eden İstanbul Başakşehir Abdi İbrahim Ortaokulu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan açılış konuşmalarının ardından Şehit Necmettin Yılmaz anısında il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencelere ödülleri Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan tarafından verildi.
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz anısına il genelinde öğretmenler arası “Şehidime Mektup” yarışmasında Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni Alim Gören birinci, Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmeni Ekrem Sevinç ikinci ve Kelkit Yaşar İrfani Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Ahmet Çam üçüncü, öğrenciler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Şiran Fen Lisesi öğrencisi Muhammet Eren Pehlivan birinci, Şiran Fen Lisesi öğrencisi Burcu Kaya ikinci ve Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Asude Kaban üçüncü, resim dalında Merkez Atatürk Ortaokulu öğrencisi Zeynep Akdemir birinci, Merkez Atatürk Ortaokulu öğrencisi İremnur Özdemir ikinci ve Torul Altınpınar Ortaokulu öğrencisi Nisa Şişman üçüncü, şiir dalında Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Fatmanur Şanlı birinci, Torul Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi öğrencisi Necla Ayvaz ikinci ve Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Aydoğdu üçüncü oldu.
Ödül törenin ardından yarışmaya katılanların resimlerinin sergilenmesi ve akabinde İstanbul Başakşehir Abdi İbrahim Ortaokulu ailesinin katkılarıyla Torul İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz ZKütüphanesinin açılışı yapıldı.
Programın devamında Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ilçeye bağlı Demirkapı Köyünde bulunan mezarına ziyarette bulunularak karanfil bırakıldı, dua okundu.

GÜMÜŞHANE

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor Çocuk Trafik Eğitim parkı hizmete girdi
YEREL HABERLER Gümüşhane’de çocuklar trafik kurallarını eğlenerek ...
Emekli oldu, ‘boş durmak bana göre değil’ diyerek tavuk çiftliği kurdu
YEREL HABERLER Emekli oldu, ‘boş durmak bana göre değil’ diyerek ...
Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
YEREL HABERLER Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa ...
Vali Taşbilek en büyük mahallede vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Taşbilek en büyük mahallede vatandaşlarla ...
Jeomorfoloji Derneği: Dipsiz Göl, paha biçilemez doğal değer
YEREL HABERLER Jeomorfoloji Derneği: Dipsiz Göl, paha biçilemez ...
Gümüşhane’deki STK’lardan çağrı: "Sadece Dipsiz Göl değil tüm yaylalar SİT alanı ilan edilsin"
YEREL HABERLER Gümüşhane’deki STK’lardan çağrı: "Sadece Dipsiz Göl ...
Köse’nin ilk mantar tesisini kurdu, ilk hasatta yarım ton ürün aldı
YEREL HABERLER Köse’nin ilk mantar tesisini kurdu, ilk hasatta yarım ...
Doktor egzersiz önerince 86 yaşında ahşaptan maket yapmaya başladı Ömrünü inşaatlarda çalışarak geçiren ve ilerlemiş yaşına rağmen dinç olan Salih Alver’den gençlere tavsiyeler
YEREL HABERLER Doktor egzersiz önerince 86 yaşında ahşaptan maket ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X