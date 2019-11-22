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‘Önce insan sonra gazeteciyiz’

İHA

Dünyanın yaşayan en iyi 10 savaş muhabirinden birisi olarak kabul edilen Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün, memleketi Gümüşhane'de "Girişimcilik Haftası" kapsamında gençlerle buluştu.

‘Önce insan sonra gazeteciyiz’

Dünyanın yaşayan en iyi 10 savaş muhabirinden birisi olarak kabul edilen Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün, memleketi Gümüşhane’de "Girişimcilik Haftası" kapsamında gençlerle buluştu.
Haber için gittiği Suriye’de DEAŞ’in elinde 40 gün rehin kalan ve Türkiye’nin nefes kesen bir operasyonuyla kurtarılan Aygün, Gümüşhane Üniversitesi kongre ve kültür merkezinde söyleşi programına katıldı.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) bölgede faaliyet gösteren tüm üniversitelerde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi adına 1829 Kasım tarihlerini “Girişimcilik Haftası” ilan etmesi nedeniyle 3 gündür devam eden söyleşi programlarının bugünkü konuklarından birisi de Aygün oldu.
Gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmeleri için girişimcilik temasını gündemde tutmaya yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programda “Basın Fotoğrafçılığında Girişimci Ruhu” başlıklı söyleşisinde gençler ve akademisyenlerle buluşan Aygün, gazetecilik mesleği boyunca yaşadıklarından kesitler aktardı.
Gümüşhane’nin Köse ilçesinde başladığı mesleğini bugün Milliyet gazetesinde sürdürdüğünü anlatan Aygün, meslek hayatının dönüm noktalarından birisinde aracını satarak aldığı fotoğraf makinesiyle birlikte çektiği fotoğraflar olduğunu belirterek, anılarını katılımcılarla paylaştı.
“Biz gazeteciler egolu insanlarız. Dünyayı biz kurtarıyoruz sanıyoruz” tespitinde bulunan Aygün, kendi dönemindeki imkanlar ile şimdiki imkanların kıyaslanamayacağını belirterek gençlerin bu konuda çok şanslı olduklarını ve çok önemli fırsatları olduğunu söyledi.

“Bu meslekte önce insan sonra gazetecisiniz”
Konuşmasının ardından katılımcı öğrenci ve akademisyenlerin sorularını cevaplandıran Aygün, “İnsanlık adına hep önden koştuk. Bu meslekte önce insan sonra gazetecisiniz. Önce insan olmalısınız” dedi.
Gazetecilik ve iletişimin bitmeyeceğini fakat kağıda basılı gazetenin dijitale doğru kaydığını ifade eden Aygün, Türkiye genelinde çok sayıda iletişim fakültesi olduğunu bu sayının azaldığı zaman daha güçlü gazeteciler yetiştirilebileceğini de sözlerine ekledi.
Söyleşinin ardından İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Emre Aslan tarafından plaket takdim edilen Aygün daha sonra fuaye alanında kitabını imzaladı.

GÜMÜŞHANE

22 Kasım 2019 Cuma

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