Gümüşhanespor’un yeni başkanı Tolga Köprülü oldu Takımın eski kalecisi başkan oldu, yönetimine teknik direktör ve kaptanı da aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor’un bugün yapılan olağanüstü kongresinde takımın eski kalecisi Tolga Köprülü yeni başkanı seçildi. Köprülü’nün listesinde mevcut Teknik Direktör Fatih Akyel ile kaptan Mehmet Menderes Önkuzu da yer aldı.

Kulübün, Tekke köyünde bulunan tesislerinde yapılan kongrenin divan başkanlığını Belediye Başkanı Ercan Çimen yaptı. Divan üyeliklerini eski kulüp başkanı İdris Çimen ve Eftal Tosun ile Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir yaptı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından verilen dilekçe ile kulübün şirketleşmesi konusu genel kurul tarafından reddedilirken, net listenin olmadığı kongrede son anda listesini veren Tolga Köprülü kulübün yeni başkanı seçildi.

Gümüşhanespor’da 19972005 yılları arasında hem kaleci hem de kaptan olarak görev yapan Köprülü, seçimin ardından yaptığı açıklamada, “Amacımız takımımızı şu an mevcut olduğu ligde saklamak. Başka bir amacımız yok. Bizden iyi yapacak olan varsa buyursun gelsin” dedi.



“Bu takımı biz bugün halka indirdik”

Ellerini ve gövdelerini taşın altına koyduklarını dile getiren Köprülü, “Amacımız bu takımı 34 aylık dönemde liginde saklamak ve ardından bizden daha iyi yapacak birisi varsa gelir yapar. Bizim amacımız bu koltuğa yapışıp kalmak değil. Yarın 9 puanlık bir maçımız var. Tüm bu tartışmalar yarın alacağımız 3 puanla sona erecek. Bu takımı biz bugün halka indirdik. Herkes elini taşın altına sokacak. Bu işi bilenlerle beraber herkesin bu kulüpte söz hakkı var. Herkes fikrini söyleyecek. Bu kulüp üretmediği müddetçe batmaya mahkumdur. Bu takımın altyapısını oluşturacağız” diye konuştu.

Kongrede takımın toplam borcunun 11 milyonu geçtiği de açıklanarak, çeşitli çözüm önerileri görüşüldü. Köprülü'nün yönetim kurulunda Teknik Direktör Fatih Akyel ile kaptan Mehmet Menderes Önkuzu da yer aldı.

GÜMÜŞHANE 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:41

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