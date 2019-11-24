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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın şehit edildiği yere fidan dikildi

İHA

TunceliPülümür vadisinde Necmettin Yılmaz öğretmenin şehit edildiği noktaya TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral ve 3 arkadaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde fidan dikti.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın şehit edildiği yere fidan dikildi

TunceliPülümür vadisinde Necmettin Yılmaz öğretmenin şehit edildiği noktaya TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral ve 3 arkadaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde fidan dikti.
TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, arkadaşları Murat Öztürk, Selçuk Hatipoğlu ve Abdulgaffur Dener’le birlikte Gümüşhane’den yola çıkarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 2017 yılında Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye giderken terör örgütü mensuplarınca aracı durdurularak yakılan ve ardından şehit edilen 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz öğretmenin adını yaşatmak adına Gümüşhane’den araçla götürdükleri ağacı Pülümür Vadisi'nde şehit edildiği noktaya dikti. Kamyonetin kasasında 210 kilometre boyunca götürdükleri 2,5 metre boyundaki mavi ladini karayolunun kenarına dikip can suyunu veren Oral ve arkadaşları, daha sonra şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve Aybüke öğretmen ile diğer şehit öğretmenler için dua etti.

“Bizim için her öğretmen bir ağaç, her öğrenci bir fidan”
Üzerine "Bu ağaç 24 Kasım 2019 tarihinde şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz anısına dikilmiştir" yazılı tabelayı da ağacın yanına diken Oral, “2 yıl önce 2017 yılı Haziran ayında Gümüşhaneli öğretmenimiz Necmettin Yılmaz Şanlıurfa’dan Gümüşhane’ye tatile gelirken tam bu noktada örgüt tarafından önü kesilerek arabası yakıldı ve
kendisi şehit edildi. Öğretmenimizin anısını yaşatmak adına Gümüşhane ve Trabzon’dan gelen 4 arkadaşla beraber bir ağaç diktik. Amacımız öğretmenimizin adı bu ağaçla yaşasın, dostluğumuz, birliğimiz daim olsun. Bu topraklar
hepimizin. Öğretmenimizin ruhu şad olsun. Bizim için her öğretmen bir ağaç, her öğrenci bir fidan. Bu anlamlı günde öğretmenimizin adını yaşatmak adına burada bir ağaç diktik” dedi.

“Hepimizi bir öğretmen yetiştirdi”
Murat Öztürk ise, “Öğretmenimizin şehit edildiği Pülümür Vadisi'ndeyiz. Onun anısına tam o noktaya ağaç diktik.
Hepimizi bir öğretmen yetiştirdi ve hepimiz öğretmenlerin evlatlarıyız. Bu nedenle Necmettin Yılmaz’ın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bu ülkede huzur hiçbir zaman bozulmasın. Biz bu ağacı huzur, mutluluk ve bu ülkenin düzeni için diktik” diye konuştu.

“Bugün bir ülkede çöpçüyü de, cumhurbaşkanını da bir öğretmen yetiştiriyor”
Selçuk Hatipoğlu ise bu Öğretmenler Günü'nde Necmettin öğretmen başta olmak üzere tüm öğretmenleri minnetle andıklarını belirterek, “Öğretmenlerimizin bu ülkeye verdiği hizmetler, yapmış olduğu eğitimler küçümsenemeyecek kadar önemli şeyler. Bugün bir ülkede çöpçüyü de, cumhurbaşkanını da bir öğretmen yetiştiriyor. Genç kardeşimiz Necmettin öğretmen de o uğurda mücadelesini verdi. Maalesef örgüt tarafından bu noktada şehit edildi. Burada bir fidan dikerek yeni bir başlangıç, yeni bir sevgi aşılamaktır. Biz bu topraklarda huzur, kardeşlik, barış olmasından yanayız” ifadelerini kullandı.
Abdulgaffur Dener de şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın anısına ağaç diktiklerini belirterek, “Ruhu şad, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

GÜMÜŞHANE

24 Kasım 2019 Pazar

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