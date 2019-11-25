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Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele için yürüdüler

İHA

Gümüşhane'de AK Parti teşkilatları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele için yürüdüler

Gümüşhane’de AK Parti teşkilatları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.
Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için “Turuncu” renkli pankart ve dövizlerin açıldığı yürüyüş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayarak Cumhuriyet Caddesi istikametinden Fatih Parkında sonlandırıldı. Burada açıklama yapan AK Parti Gümüşhane İl Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, etkinliğin 81 ilde eşzamanlı olarak yapıldığını belirterek, "Bizler AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına genel geçer cümleleri kurmak ve dostlar alışverişte gözüksün misali buluşmalar için toplanmadık. Dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümleler ile ülkemizde yada yurtdışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadık. 17 yılı aşkın iktidarımızda her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya dermen olmaya çalıştık" dedi.
"Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin her platformda gösterdiği samimi duyarlılıkların sonucunda yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edildiğini kaydeden Şeyhoğlu, "Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınlarımızın ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlenmesine önemli katkılar sağlanmıştır. Her kadın konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine birtakım çevrelerin bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da başka bir hakikattir" diye konuştu.
Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadın ve erkekleri hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet eden Şeyhoğlu, "Söz konusu insan yaşamı olduğunda siyaset dahil herşey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Partili kadınlar olarak önce insanız, sonra kadınız. Dünyada hiçbir kazanım, güç ve makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken anaların haykırışlarına kulak verilmesi gerektiğinin altını çizen Şeyhoğlu, "Şiddetin dini, inancı, kültürü ve milliyeti olmaz. AK Kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma gününde her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz ve tüm toplumu bu çizgileri çekmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
Etkinliğe Belediye Başkanı Ercan Çimen, Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, Merkez İlçe Başkanı Fatih Gürses, partililer ve vatandaşlar katıldı.

GÜMÜŞHANE

25 Kasım 2019 Pazartesi

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