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Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin bütçe maratonu devam ediyor

İHA

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin bütçe maratonu devam ediyor

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantıları devam ediyor. İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı bütçesinin görüşüleceği oturum öncesinde İlçe Özel İdare bütçeleri hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.
Kasım ayı başında başlayan ve bütçe görüşmeleri nedeniyle yıl içerisinde yalnızca Kasım ayında ay boyunca devam eden toplantılara İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlık yaparken, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan da toplantılara katılıyor.
Bugün gerçekleştirilen toplantıda ise İlçe Özel İdarelerinin 2020 yılı bütçesiyle ilgili meclis üyelerine bilgi aktarıldı.
Tüm İlçe Özel İdare Müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, ilçelerde 2019 yılında yaşanan aksaklıklarının giderilebilmesi için 2020 yılında neler yapılacağına ve bütçeleriyle ilgili bilgiler aktardı.
İlçe Özel İdare Müdürlükleri’nin İl Özel İdaresi bütçesi altında kendine ait bütçeleri olduğunu kaydeden Akdoğan, “Özel İdaremiz personel ve iş makineleriyle ilçelerde yaptığımız işlerde ne gibi aksaklıklar var, koordinasyonunda ne gibi sıkıntılar var bunları belirleyerek önümüzdeki yıllarda aynı sorunların yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz” diye konuştu.
Toplantıda daha sonra tüm ilçe Özel İdare Müdürleri tek tek kürsüye gelerek ilçelerinde kurum tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.
Toplantıda ayrıca merkeze bağlı Kaletaş, Söğütağıl ve Yayladere köyleri sınırları içerisinde bulunan Dırağa Regülatörü ve HES’e yönelik hazırlanan imar planıyla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

GÜMÜŞHANE

25 Kasım 2019 Pazartesi

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