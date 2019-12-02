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Gümüşhane’de kar yağışı Yağış nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından il genelinde 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek dağ geçitlerinde ise sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gümüşhane’de kar yağışı Yağış nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane’de dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından il genelinde 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek dağ geçitlerinde ise sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Dün gün boyu devam eden yağmur yağışı akşam saatlerinde havanın da soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Son 24 saatte il merkezinde 23 kilogram yağışın düştüğü Gümüşhane’de gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımdaki 39 köy yolunda ulaşım kapandı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmasına başladığı bildirilirken, Şiran ilçesinde 21, Merkez ilçede 5, Kürtün ilçesinde 5, Torul ilçesinde 5 ve Kelkit ilçesinde 3 olmak üzere toplam 39 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele çalışmalarına taşımalı eğitim yapılan köy yolları ve diyaliz hastalarının bulunduğu köy yollarına öncelik verilerek başlandığı ifade edilirken, Karayolları ekipleri ise GümüşhaneTrabzon arasındaki Zigana dağı, GümüşhaneŞiran arasındaki Tersun dağı, GümüşhaneBayburt arasındaki Vauk dağı, GümüşhaneKelkit arasındaki Pekün dağı, GümüşhaneKöse arasındaki Köse dağı ve GümüşhaneYağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmasını istedi.

GÜMÜŞHANE

02 Aralık 2019 Pazartesi

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