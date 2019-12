Gümüşhaneli dağcılardan Bayburt’ta doğa ve kültür dolu yürüyüş

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular, Bayburt’ta doğa ve kültür dolu yürüyüş düzenledi.

Gümüşhane ve Kelkit’ten etkinliğe katılan sporcular Bayburt’tan etkinliğe katılacak sporcularla Bayburt’un ünlü saat kulesinin önünde buluştuktan sonra ilk olarak Bayraktar köyüne ulaştı.

Etkinliğe katılan 61 sporcu köyün Çayırlar mevkiinden başladıkları yürüyüşü Dilek ağacı, Gala deresi ve köy içinden Baksı Müzesinde sonlandırdı.

Sporcular 8 kilometrelik doğa yürüyüşünün ardından kurulduğu günden beri çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüller alan müzede Şakir Gökçebağ sergisini gezdi, müzedeki diğer eserleri inceledi.

Bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada canlı yayınlar yapan sporcular daha sonra araçlarıyla Aydıntepe ilçesinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu bilinen 3 bin yıllık yer altı şehrini gezdi.

Etkinlik sorumlusu Selami Karaaslan sağladığı katkı ve destek için Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu’na teşekkür ederek, “Kulüp olarak Gümüşhanemizin eşsiz coğrafyasının yanı sıra her zaman birbirimizle etletırnak gibi olduğumuz komşu ilimiz Bayburt’ta zaman zaman doğa yürüyüşleri, zirve tırmanışları düzenliyoruz. Yine bu kapsamda bu kez kültürel ağırlıklı bir etkinlik düzenleyerek sporcularımızla Bayburt’ta buluştuk. Gümüşhane’den giden 51 sporcumuza 10 sporcuyla eşlik eden Bayburt Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (BAYFOD) başkanı Zeynel Abidin Öztürk’e de teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinliğe toplumun her kesiminden katılımcılar olduğunu ifade eden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise 7’den 70’e her kesimin yaşadığı coğrafyayı ve güzellikleri görmek için katıldığı programlara gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirterek, “Kulüp olarak uzun yıllardır şehrimizin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Son dönemde il dışından şehrimizde üniversite okumak için gelen öğrenciler ile doktor, mühendis, öğretmen ve memur kesimden de sporcularımızın yoğun ilgi göstermesi ilimizin hem bu sporcularımız buradan gittikten sonra güzel hatıralarla hatırlanmasına hem de tanıtımına çok ciddi katkı sağlıyor. Ara vermeden iki haftada bir düzenlediğimiz etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

