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Gümüşhane’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı Belediye Başkanı Ercan Çimen, toplantıda ...

İHA

Gümüşhane’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı Belediye Başkanı Ercan Çimen, toplantıda engellilerin su ücretlerine yüzde 50 indirim yapacaklarını duyurdu

Gümüşhane’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen programla kutlandı. Programda konuşan Belediye Başkanı Ercan Çimen, engelli su abonelerine yüzde 50 indirim yapacaklarını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Program öncesinde özel bireyler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi gezildi.
Özel öğrencilerin işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda konuşan ve programa eşi Sibel Taşbilek’le birlikte katılan Vali Kamuran Taşbilek, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün tüm dünyada farkındalık oluşturma ve farkındalık hissettirme günü olarak kutlandığını hatırlatarak, “Toplumda beraber, iç içe yaşadığımız, belki hepimizin ailesinde, çevresinde bir yakınımızın olduğu, hayatı beraber paylaştığımız insanlara yönelik farkında olmak, dönüp onlarla beraber yaşadığımızın farkına varabilmek, dünyaya sadece kendi çerçevemizden bakmaktan ziyade onların gözüyle de bakabilmek, onların gözüyle baktığımız dünyada eksik olan nedir, tamamlanması gereken nedir, bunlara dikkat çekmek ve bunları öncelemekle alakalı bir gün bugün” dedi.
“Onların sıkıntısını çözebildiğimiz kadar devletiz”
“Biz özel gereksinimi olan bir kardeşimize dokunabildiğimiz kadar devletiz” tespitinde bulunan Vali Taşbilek, “Devlet elbette ki yaptığı maddi hizmetler çok kıymetli ve çok özel ama emin olun ki biz bununla devlet değiliz. Onların sıkıntısını çözebildiğimiz kadar devletiz. Onunla beraber olup onun dertlerini anlayabildiğimiz kadar devletiz. Allaha şükürler olsun devletimiz sosyal devlet olması gereğinden hareketle yıllardır çok özellikli çalışmalar yapıyor. Bugün belki engellilerimizin özel gereksinimleri açısında dünümüzden daha iyi. Yeterli mi? Yetmeyecektir hiçbir zaman. Çok daha fazlasını yapmak bizim boynumuzun borcu. Çünkü insanı önceleyen devlet için bunlar çok kıymetlidir. Devletimiz bütün kurumlarıyla bu çerçevede hareket ediyor” diye konuştu.
“Sosyal Destek Gümüşhane projemizle bugüne kadar 3 bin 389 vatandaşımıza ulaştık”
Gümüşhane’de de çok özel çalışmalar yapıldığını dile getiren Vali Taşbilek, “Sosyal Destek Gümüşhane adlı bir projemiz var. Bugüne kadar 3 bin 389 vatandaşımıza ulaştık. Bunlar içerisinde farklı zaruriyeti olan vatandaşlarımız var. Özel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var. Hepsini arkadaşlarımız kurduğumuz ekiplerle tarıyor ve evlerine misafir oluyoruz. Evlerinde onların sıkıntılarını onların gözünden anlamaya çalışıyoruz ve onu tüm kurumlarımıza bir yazılım dahilinde iletiyoruz. Hangi kurumun bu manada bir görevi var ise 5 günlük bir süre içerisinde bu görevi yapmakla mükellefler, yapılmazsa da onunla ilgili kayıt bize düşüyor” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.
“Engelli su abonelerine yüzde 50 indirim uygulayacağız”
Belediye Başkanı Ercan Çimen de herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, Gümüşhane’de yaşayan engelli bireyleri sosyal hayatın içerisine kazandırmanın insanlık görevleri olduğunu söyledi. Bu bağlamda çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Çimen, “Devletimizin özel bireylerimize yönelik çok sayıda değerli çalışması var. Bunlar gurur verici şeyler. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla yapılan bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizde engelli vatandaşlarımızın çağrısına uyuyor ve engelli bireylerimizin hanelerinde kullandıkları suya yüzde 50 indirim uygulaması yapıyoruz. Konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Bu ayki Belediye Meclisi gündemine alınarak biran önce kararını çıkaracağız. Bu müjdeli haberi de bu günde vermiş olayım” şeklinde konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Gümüşhane Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kuruluş Müdürü Yunus Albayrak'ın konuşmalarının ardından rehabilitasyon merkezindeki özel bireyler tarafından gösteri gerçekleştirildi.
Özel öğrenciler tarafından sahnelenen skeçler, klipler, parodiler, şarkılar katılımcıların büyük beğenisini alırken, finalde ise özel bireyler tarafından “Komando Marşı” için çekilen klip ayakta alkışlandı.

GÜMÜŞHANE

03 Aralık 2019 Salı

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