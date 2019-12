Gümüşhane'de trafik eğitimi seferberliği devam ediyor İl Özel İdaresi personeline trafik eğitimi verildi

Gümüşhane İl Özel İdaresi personeli ve yöneticilerine İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından trafik bilincinin oluşturulması adına “Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın” ve “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” projeleri kapsamında eğitim verildi.

Kurumun lokalinde gerçekleştirilen eğitime şube müdürleri ve personeller katılırken sunu eşliğindeki eğitim İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Tacettin Eyi ve diğer personel tarafından verildi.

Gümüşhane’de yaşanan trafik kazalarını önlemek ve trafik düzenini sağlamak için denetim çalışmalarının yanısıra hazırlanan projeler kapsamında toplumun her kesiminde sürdürülen eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte genel trafik kuralları anlatılarak projelerin başarıya ulaşması için destek istendi.

Kurum olarak çok sayıda araç ve personelle şehrin tamamını kılcal damarlar gibi saran 4 bin kilometre üzerindeki köy yol ağında 4 mevsim çalışma yaptıklarını ve trafik güvenliği ve trafik bilinci kültürünü önemsediklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan bu bağlamda İl Emniyet Müdürlüğü’nün eğitim seferberliği projesine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Etkinliğin trafik kazalarında can kaybı ve yaralanmaların en az seviyeye indirilebilmesi, il genelinde vatandaşların tamamına trafik kuralları bilincinin kazandırılması, kurum çalışanlarının da bu konuda öncü olması amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Akdoğan, “İl Emniyet Müdürlüğümüzün hazırladığı bu proje ile Gümüşhane’de çağdaş dünya ülkelerinde yaşanan trafik kültürünü yerleştirmek, yayalara saygı ve insan unsurunu ön plana çıkartarak korunmasın yayların can güvenliklerini yasal mevzuat çerçevesinde koruma altına almak, ilimizde emniyet kemeri kullanma alışkanlığı kazandırılması, emniyet kemeri kullanma oranının daha üst seviyelere çıkartılması ve tüm kullanıcılar üzerinde trafiğe bakış açısında farkındalık oluşturmak hedeflenmekte. Bizde kurumumuzda çalışan sürücülerimiz, personelimiz ve yöneticilerimizin bu eğitimi almalarını özellikle istedik. Çünkü kurum olarak biz 365 gün trafikte olan bir kurumuz. Bu nedenle bu konuyu çok önemsiyor ve projelere desteğimizin sonuna kadar devam edeceğini bildiriyor ve İl Emniyet Müdürlüğümüze bu çalışmaları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gümüşhane’de trafik sorununun çözümü için trafik eğitimi seferberliğinin kamu kurum ve kuruluş çalışanları, ticari araç sürücüleri, öğrenciler ve tüm vatandaşları kapsayacak şekilde devam edeceği bildirildi.

