Gümüşhane'de trafik eğitimi seferberliği devam ediyor İl Özel İdaresi personeline trafik eğitimi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gümüşhane'de trafik eğitimi seferberliği devam ediyor İl Özel İdaresi personeline trafik eğitimi ...

İHA

Gümüşhane İl Özel İdaresi personeli ve yöneticilerine İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından trafik bilincinin oluşturulması adına "Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın" ve "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" projeleri kapsamında eğitim verildi.

Gümüşhane'de trafik eğitimi seferberliği devam ediyor İl Özel İdaresi personeline trafik eğitimi verildi

Gümüşhane İl Özel İdaresi personeli ve yöneticilerine İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından trafik bilincinin oluşturulması adına “Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın” ve “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” projeleri kapsamında eğitim verildi.
Kurumun lokalinde gerçekleştirilen eğitime şube müdürleri ve personeller katılırken sunu eşliğindeki eğitim İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Tacettin Eyi ve diğer personel tarafından verildi.
Gümüşhane’de yaşanan trafik kazalarını önlemek ve trafik düzenini sağlamak için denetim çalışmalarının yanısıra hazırlanan projeler kapsamında toplumun her kesiminde sürdürülen eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte genel trafik kuralları anlatılarak projelerin başarıya ulaşması için destek istendi.
Kurum olarak çok sayıda araç ve personelle şehrin tamamını kılcal damarlar gibi saran 4 bin kilometre üzerindeki köy yol ağında 4 mevsim çalışma yaptıklarını ve trafik güvenliği ve trafik bilinci kültürünü önemsediklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan bu bağlamda İl Emniyet Müdürlüğü’nün eğitim seferberliği projesine katkı sağlamak istediklerini söyledi.
Etkinliğin trafik kazalarında can kaybı ve yaralanmaların en az seviyeye indirilebilmesi, il genelinde vatandaşların tamamına trafik kuralları bilincinin kazandırılması, kurum çalışanlarının da bu konuda öncü olması amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Akdoğan, “İl Emniyet Müdürlüğümüzün hazırladığı bu proje ile Gümüşhane’de çağdaş dünya ülkelerinde yaşanan trafik kültürünü yerleştirmek, yayalara saygı ve insan unsurunu ön plana çıkartarak korunmasın yayların can güvenliklerini yasal mevzuat çerçevesinde koruma altına almak, ilimizde emniyet kemeri kullanma alışkanlığı kazandırılması, emniyet kemeri kullanma oranının daha üst seviyelere çıkartılması ve tüm kullanıcılar üzerinde trafiğe bakış açısında farkındalık oluşturmak hedeflenmekte. Bizde kurumumuzda çalışan sürücülerimiz, personelimiz ve yöneticilerimizin bu eğitimi almalarını özellikle istedik. Çünkü kurum olarak biz 365 gün trafikte olan bir kurumuz. Bu nedenle bu konuyu çok önemsiyor ve projelere desteğimizin sonuna kadar devam edeceğini bildiriyor ve İl Emniyet Müdürlüğümüze bu çalışmaları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Gümüşhane’de trafik sorununun çözümü için trafik eğitimi seferberliğinin kamu kurum ve kuruluş çalışanları, ticari araç sürücüleri, öğrenciler ve tüm vatandaşları kapsayacak şekilde devam edeceği bildirildi.

GÜMÜŞHANE

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:03
  • YATSI 18:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de ‘Günaydın Gece’ programı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de ‘Günaydın Gece’ programı
Gümüşhane’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı Belediye Başkanı Ercan Çimen, toplantıda engellilerin su ücretlerine yüzde 50 indirim yapacaklarını duyurdu
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Gümüşhaneli dağcılardan Bayburt’ta doğa ve kültür dolu yürüyüş
YEREL HABERLER Gümüşhaneli dağcılardan Bayburt’ta doğa ve kültür ...
Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı
Zigana Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti Arap turistler karda araçları kayınca kayak merkezine çıkamadı Arap turistlerin kar keyfi
YEREL HABERLER Zigana Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreyi ...
Gümüşhane’de kar yağışı Yağış nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de kar yağışı Yağış nedeniyle 39 köy yolu ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X