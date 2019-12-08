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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Şanlıurfaspor: 1

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Gümüşhanespor, evinde Şanlıurfaspor'u 31 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Şanlıurfaspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Gümüşhanespor, evinde Şanlıurfaspor’u 31 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan xx, Cemalettin Gündoğdular xx, Oğuz Akyüz xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Hasan Kaşıkara xx (Batuhan Aygün dk. 88 ?), Raif Gündoğdu xx, Murat Kayalı xx (Tekin Adar dk. 66 xx), Burak Sarı xx, Mert Çakar xx, Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx (İlke Tankul dk. 77 x), Furkan Mızrak xx, Ahmet Güven xx
Şanlıurfaspor: Yasin Davuş xx, Mehmet Halil Daniş xx (Murat Şamil Kurt dk. 69 x), Veysel Sönmezsoy xx, Sercan Kaya xx, Eyyüp Rızvanoğlu xx, Ali Eren Demirkol xx, Mehmet Fatih Bayat xx (Muhammed Talha Küçük dk. 90 ?), Onur Demir xx, Fevzi Özkan xx, Rıdvan Bingöl xx (Adnan Çalışkan dk. 89 ?), İbrahim Canlıka xx
Goller: Mert Çakar (dk. 45), Mehmet Menderes Önkuzu (dk. 79), Ahmet Güven (dk. 82) (Gümüşhanespor), Mehmet Halil Danış (dk. 33) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Muharrem Efe, Mert Çakar, Raif Gündoğdu (Gümüşhanespor), Mehmet Fatih Bayat, Fevzi Özkan, Ali Eren Demirkol, Onur Demir (Şanlıurfaspor)

GÜMÜŞHANE

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:28
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