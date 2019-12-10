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Gümüşhane Dünya İnsan Hakları Gününde zulme sessiz kalmadı İHH öncülüğünde STK’lar Doğu Türkistan, ...

İHA

Gümüşhane'de İHH öncülüğünde Doğu Türkistan, Mısır, Suriye ve Filistin'deki mazlumların sesi olmak amacıyla Dünya İnsan Hakları Gününde 'Mazlumlar için dayanışma zamanı' ve 'Zulme sessiz kalmamak imanımızın gereğidir' sloganıyla basın açıklaması yapıldı.

Gümüşhane Dünya İnsan Hakları Gününde zulme sessiz kalmadı İHH öncülüğünde STK’lar Doğu Türkistan, Mısır, Suriye ve Filistin’deki mazlumların sesi oldu

Gümüşhane’de İHH öncülüğünde Doğu Türkistan, Mısır, Suriye ve Filistin’deki mazlumların sesi olmak amacıyla Dünya İnsan Hakları Gününde ‘Mazlumlar için dayanışma zamanı’ ve ‘Zulme sessiz kalmamak imanımızın gereğidir’ sloganıyla basın açıklaması yapıldı.
Gümüşhane İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından organize edilen programa MemurSen, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri de ellerinde taşıdıkları dövizlerle destek verdi.
PTT İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından katılımcılar Mısır’daki cezaevlerinde bulunan mahkumlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için mektup gönderdi.
Burada basın açıklaması yapan Gümüşhane İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği başkanı Adem Varan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde böyle bir etkinlik düzenlemek istediklerini belirterek, “İnsan hakları gününde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerin insan eliyle üretilmiş felaketler azalmamış, aksine artmıştır. Bu gidişatı değiştirip karamsar tablodan kurtulmanın yolu, adil bir küresel düzen kurmaktan geçmektedir. Bunun için tüm mazlumların ortaklaştığı sivil dayanışma zamanı gelmiştir” dedi.
Temel hakları güvence altına almak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilan edilişinin üzerinden 71 yıl geçtiğini, aradan geçen zamana rağmen ihlallerin önlenmesi konusunda insanlığın hala geçer not alamadığını dile getiren Varan, “Bugün uluslararası siyaset insan haklarını ve değerlerini bir kez daha yitirmiş görünmektedir. Üstelik temel haklar konusunda tüm insanlar eşit olduğu halde, birilerinin hayatı hala diğerlerinden daha değerli görülmektedir” dedi.

GÜMÜŞHANE

10 Aralık 2019 Salı

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