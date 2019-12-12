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Üniversite öğrencileri harçlıklarını köylü kadınların ilk filmi için harcadılar Gümüşhane'de ...

İHA

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri cep harçlıklarını biriktirerek yaptıkları 'İlk filmim' projesi ile hayatında hiç sinemaya gitmemiş köyde yaşayan kadınları sinemaya götürdü. Gençler şimdi de köylerde yaşayan çocukları sinemayla buluşturmak için kolları sıvadı.

Üniversite öğrencileri harçlıklarını köylü kadınların ilk filmi için harcadılar Gümüşhane'de üniversite öğrencileri daha önce hiç sinemaya gitmeyen köylü kadınları sinemayla tanıştırdı 71 köylü kadın üniversite öğrencileri sayesinde “Cep herkülü Naim Süleymanoğlu” filmini izledi

Gümüşhane’de üniversite öğrencileri cep harçlıklarını biriktirerek yaptıkları ‘İlk filmim’ projesi ile hayatında hiç sinemaya gitmemiş köyde yaşayan kadınları sinemaya götürdü. Gençler şimdi de köylerde yaşayan çocukları sinemayla buluşturmak için kolları sıvadı.
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2.sınıf öğrencileri insana dokunan sosyal projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor.
Akademisyenlerin rehberliğinde projeleri hayata geçiren öğrenciler bu kez de kendi cep harçlıklarını biriktirerek köylerde yaşayan ve daha önce hiç sinemaya gitmeyen kadınlara ulaşarak onları sinemayla buluşturdu.
Torul ilçesi köylerinde yaşayan kadınlara ulaşarak Gümüşhane ve Torul Belediyesinin araç desteğiyle kent merkezindeki Sema Doğan Yaşam Alanında bulunan sinema salonuna ulaştıran öğrenciler, burada “Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” filmini izletti.
İnsanların yüzünde gördükleri mutlulukla yeni projeleri hayata geçirmeye karar veren öğrenciler bir sonraki aşamada daha önce hiç sinemaya gitmemiş köy çocuklarını sinemayla buluşturmaya karar verdi.

“Unutulmamak için insanların kalplerine dokunmak istedik, Gümüşhane’de bir iz bırakmak istedik”
Gümüşhane’ye eğitim sebebiyle geldiklerini fakat buradan gittiklerini insanların kendilerini unutmamaları için kalplerine dokunmak istediklerini ve bir öğrenci olarak Gümüşhane’de iz bırakmak istediklerini kaydeden projeyi sorumlusu öğrencilerden Rabia Akbıyık, bu yola 4 arkadaşıyla birlikte çıktıklarını söyledi.
Salonun kapasitesinin 71 koltuk olması nedeniyle bu sayıda kişiye ulaştıklarını anlatan Akbıyık, “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Altanhocamızdan destek alarak bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Ne yapabiliriz diye düşünürken köylerde yaşayan ve daha önce hiç sinemaya gitmemiş kadınlara ulaşmak istedik. Şehir merkezlerinde oturan insanların bu imkanı olduğunu düşünerek özellikle Torul ilçesine bağlı köylerde yaşayan kadınlarımızı seçtik. Salonun kapasitesi 71 koltuk olduğu için bu sayıda kişiye ulaştık. Bunun 40’ı köylerde yaşayan kadınlar, 28’i de Torul’da üniversite okuyan ve daha önce hiç sinemaya gitmemiş öğrencilerden seçtik” dedi.

“İnsanların yüzünde gördüğümüz mutluluk bize daha yeni fikirler uyandırdı”
Kendileri için çok güzel ve özel bir projeyi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Akbıyık, “Biz köylere gittiğimiz insanlar bizi çok güzel karşıladı. Çok heyecanlı ve mutlulardı. Böyle bir proje yaptığımız için bize de teşekkür ettiler. Naim Süleymanoğlu ülkemizin bir değeri. O yüzden bu filmi seçtik. Milli duygularımızı daha çok depreştirmek istedik. İnsanların yüzünde gördüğümüz mutluluk bize daha yeni fikirler uyandırdı. Bir sonraki aşamada daha önce hiç sinemaya gitmemiş köy çocuklarını sinemayla buluşturmaya karar verdik” şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Alperen Yılmaz ise yaklaşık 2 hafta süren projeyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı:
“Köylere gidip insanlarla konuştuk, onlarla iletişim kurduk. Maddi yönlerini kendi aramızda toplayıp hallettik. Destekleri için Torul ve Gümüşhane Belediye Başkanlarımıza, bize yardım eden ve emekleri geçen hocalarımıza da teşekkür ediyoruz.”
Bir diğer öğrenci Esin Uzun halkla ilişkiler bölümü öğrencileri olarak halka dokunmak istediklerini ve projenin devamını getirmek istediklerini kaydederken, Ahmet Demirhan ise “Gümüşhane’de iz bırakmak istiyoruz bu ve gelecekteki projelerimizle. Yardımda bulunan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Ömrümde hiç sinemaya gitmedim”
Filmi izleyen kadınlardan Hüsna Bektaş, “Ömrümde hiç sinemaya gitmedim. Heyecanlıyım. Naim Süleymanoğlu filmini izledik. Çok önemli bir proje. Öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi insanlar hiçbir zaman sinemaya gitmemişti. Onların sayesinde sinema ile tanıştık” diye konuştu.
Filmi izleyen kadın ve öğrenciler daha sonra geldikleri gibi araçlara binerek ilçeleri olan Torul ve köylerine mutlu bir şekilde geri döndü.

GÜMÜŞHANE

12 Aralık 2019 Perşembe

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