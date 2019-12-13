Yaban keçisi avına 23 bin lira para cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- GÜMÜŞHANE´de yaban keçisi avladığı sırada av koruma ve kontrol ekiplerince suçüstü yakalanan M.E.'ye 23 bin 946 TL para cezası kesildi.

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ile jandarma ekipleri, denetimler sırasında kırsalda M.E. adlı avcının yaban keçisi avladığını tespit etti. Hakkında, Kara Avcılığı Kanunu´na muhalefet suçundan yasal işlem başlatılan M.E.'ye 23 bin 946 TL para cezası kesildi.



GÜMÜŞHANE 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:03

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.