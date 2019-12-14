Karaca Mağarası'nı 120 bin kişi ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaca Mağarası'nı 120 bin kişi ziyaret etti

DHA

- GÜMÜŞHANE'de dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yaz turizm sezonunda 120 bin ziyaretçiyi ağırladı.

- GÜMÜŞHANE'de dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yaz turizm sezonunda 120 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Gümüşhane'de yer alan toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metre kare genişliğe sahip mağara, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana geliyor. Karaca Mağarası, çok çeşitli renk ve şekillerde damla taşlardan oluşuyor. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile mağara, içeriye doğru gidildikçe huni şeklinde genişliyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağara, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yaz turizm sezonu kapattıklarını belirterek kentin en önemli turisttik mekanlarından olan Karaca Mağarası'nın 120 bin turisti ağırladığını söyledi. Vali Taşbilek, Karaca Mağara'sını gelecek sezona hazırlamak için esikleri tespit ederek çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "Üniversitemizin teknik ve bilimsel yönden desteklerini alarak Karaca Mağara´mızın kapalı döneminde çalışmalar yaparak önümüzdeki sezona hazırlamak istiyoruz. Çok önemli olan bir mağaramız, Gümüşhane tanıtımı noktasında çok kıymetli bir mekan" diye konuştu.
Karaca Mağarası'nın ziyarete açıldığı 2001 yılından beri her sezon turist sayısını artırdığını belirten Vali Taşbilek, "Özellikle bu yıl tüm zamanların rekorunu kırarak 120 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamıştır. Bu sayı bizleri hem çok mutlu etti, hem de ilimizi tanıtımı için çok önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu yılki sayıyı, geçen yılki sayıyla oranladığımız da yaklaşık yüzde 12 civarında bir artış söz konusu, ilk ziyarete açıldığı 2001 yılında bu zamana bakıldığında 26 bin kişiden 120 bin kişiye çıkması bizi mutlu etti. Bu sayı bizlere yerli ve yabancı turistlere daha iyi bir hizmet vermek için ayrı bir hükümlülük yüklemiştir. Yapacağımız çalışmalarla gelecek sezon insanlara daha özellikli bir Karaca Mağarası sunmayı hedefliyoruz" dedi.

GÜMÜŞHANE

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:42
  • AKŞAM 17:03
  • YATSI 18:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yer altındaki gizemli dünyayı 120 bin kişi ziyaret etti Karaca Mağarasında tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı 2001 yılından bugüne en fazla ziyaretçi 2019 yılında geldi
YEREL HABERLER Yer altındaki gizemli dünyayı 120 bin kişi ziyaret ...
Mahallelinin yol çilesi
YEREL HABERLER Mahallelinin yol çilesi
Taraftar grubundan ahde vefa örneği
YEREL HABERLER Taraftar grubundan ahde vefa örneği
Yaban keçisi avına 23 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Yaban keçisi avına 23 bin lira para cezası
Gümüşhane’de yaban keçisi avlayanlara suçüstü Yaban keçisini vuran şahsa 23 bin 946 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Gümüşhane’de yaban keçisi avlayanlara suçüstü Yaban ...
Üniversite öğrencileri harçlıklarını köylü kadınların ilk filmi için harcadılar Gümüşhane'de üniversite öğrencileri daha önce hiç sinemaya gitmeyen köylü kadınları sinemayla tanıştırdı 71 köylü kadın üniversite öğrencileri sayesinde “Cep herkülü Naim Süleymanoğlu” filmini izledi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri harçlıklarını köylü kadınların ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X