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"Şehirlerimiz ayrı, gönüllerimiz aynı" diyerek köy okulunu baştan aşağıya yenilediler

İHA

Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek Gümüşhane'de üniversite okuyan fotoğrafçılık kulübü üyesi gençler 'Şehirlerimiz Ayrı, Gönüllerimiz Aynı' diyerek Kürtün ilçesindeki köy okulunu geceli gündüzlü çalışarak baştan aşağıya yeniledi.

"Şehirlerimiz ayrı, gönüllerimiz aynı" diyerek köy okulunu baştan aşağıya yenilediler

Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek Gümüşhane’de üniversite okuyan fotoğrafçılık kulübü üyesi gençler ‘Şehirlerimiz Ayrı, Gönüllerimiz Aynı’ diyerek Kürtün ilçesindeki köy okulunu geceli gündüzlü çalışarak baştan aşağıya yeniledi.
Gümüşhane Gençlik Merkezi Fotoğrafçılık Kulübü’nün 44 üyesi eğitmenleri Uğur Bulut’un girişimleriyle “Şehirlerimiz Ayrı, Gönüllerimiz Aynı” sloganıyla Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur köyündeki ilkokulda boya ve malzeme ihtiyacı olduğunu belirledi.
İlk olarak oturup kendi aralarında iş paylaşımı yapan kızlı erkekli genç kursiyerler memleketlerindeki hayırseverleri de projeye dahil ederek ve kendi okul harçlıklarını da biriktirerek okuldaki öğrenciler için giysi, bot, oyuncak ve kırtasiye malzemesi temin etti. Ardından Köyün Düzlüce mahallesinde bulunan ve 30’un üzerindeki öğrenciyi barındıran okulda incelemelerde bulunan öğrenciler okulun boya, sıva, alçı, pano ve mobilya ihtiyacı olduğunu da belirledikten sonra hem Gümüşhane hem de Kürtün esnafının da katkılarıyla malzemeleri temin etti. Her şey ayarlandıktan sonra gönüllü 9 öğrenci sabah erken saatlerden itibaren okuldaki çalışmalara başladı. Gece yarılarına kadar devam eden çalışmaların ardından 3 gün boyunca okulu adeta baştan başa yenileyen üniversite öğrencileri, köy çocuklarının okula geldikleri ilk günde hem okuldaki değişimle sürpriz yaptı hem de palyaço eşliğinde doyasıya eğlendi.
Gümüşhane Belediyesi ve Kürtün Belediyesi’nin lojistik destek sağladığı öğrencilere köylüler de evlerinde yaptıkları yemekleri ikram ederek destek oldu. Zaman zaman köydeki vatandaşların çaldığı kemençe eşliğinde horon oynayarak günün yorgunluğunu atan öğrenciler 3 gün boyunca Kürtün Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki misafirhanede konuk edildi.

“Kız erkek demeden, boya yaptık, alçı yaptık, sıva yaptık”
Etkinliğe katılan ve gece gündüz demeden 3 gün boyunca okulda çalışan Gümüşhane Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 1.sınıf öğrencisi Semiha Emengen, “Gerek hocalarımız gerek öğrencilerden yardım geldi. Hepsine teşekkür ediyoruz. 3 gündür buradayız. Çok yorulduk. Kız erkek demeden, boya yaptık, alçı yaptık, sıva yaptık” dedi.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü son sınıf öğrencisi Fatih Fil ise çocuklar için burada olduklarını belirterek, “Onların hayalleri, okumaları ve geleceği için buradayız. Sırf çocuklar için bugüne kadar hiç yapmadığımız ve bilmediğimiz işleri yaptık” ifadelerini kullandı.

“Biz bir gönüle dokunmak için buradayız”
Gümüşhane Gençlik Merkezinden Gençlik Lideri Mehmet Koç ise “Şehirlerimiz ayrı, gönüllerimiz aynı” adlı bir proje başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Yaklaşık 10 kişilik ekibimiz 3 gündür burada. Gönüllü gençlerimizden, üniversite öğrencilerinden, hocalarımızdan, köylüden, esnaflardan çeşitli yardım malzemeleri, spor ve kırtasiye malzemeleri topladık. Boya ve badana ihtiyacı için malzemeleri aldık. Köyde 3 gün boyunca konaklayarak okulun ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Boyasını yaptık, sıva ve alçılarını yaptık. Pano ve dolap ihtiyaçlarını giderdik. Kırtasiye malzemesi, giyecek malzemeler getirmeye çalıştık. Biz bir gönüle dokunmak için buradayız. Çocukları mutlu etmek istiyoruz. Buraya gelen gençlerin her biri farklı şehirlerden ama burada ortak bir gönüllülük faaliyetinde bir araya geldiler.”

GÜMÜŞHANE

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:33
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  • YATSI 18:30
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