Tarihi köprüde Yerli Malı Haftası kutlandı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, ilçenin ortasından geçen Harşit Çayı üzerinde iki yakayı birbirine bağlayan tarihi Torul köprüsü üzerinde kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda tarihi köprünün 3 saatliğine ulaşıma kapatılmasının ardından ilçe merkezi ve köylerden gelen öğrenciler evlerinden getirdiği el örgüleri, yerli ceviz, fındık, kuşburnu, elma, elma kurusu, dut pekmezi, reçel, bal kabağı, ev yapımı pestil, ev yapımı kuru pasta, elma hoşafı, erik hoşafı, tarhana, fasulye, yöreye ait armut turşusu, çökelek, minzi gibi yerli ürünleri satışa sundu.

Torul ilçesinin iki yakasını birleştiren ve 129 yıl önce yapılan tarihi köprü üzerindeki etkinliğe İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Töhve Sevcan İnanç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin, kurum müdürleri, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, muhtarlar, ilçe esnafları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrencilerin ürünlerini pazarlık usulü ile sattığı etkinlikten tüm katılımcılar memnun ayrılırken, etkinlikle öğrencilere yerli mallarının önemi ve üretimin faydaları uygulamalı olarak öğretilmiş oldu.

Birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiği ve satıldığı programa katılan ziyaretçiler duydukları memnuniyet dolayısıyla programda emek gösteren herkese teşekkür etti.

GÜMÜŞHANE 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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