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Gümüşhane'de mahalle toplantıları devam ediyor Son toplantı çiçeği burnunda mahalle olan Akçakale’de ...

İHA

Gümüşhane'de kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının beşincisi köy iken referandumla mahalle olup Belediye'ye bağlanan Akçakale Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de mahalle toplantıları devam ediyor Son toplantı çiçeği burnunda mahalle olan Akçakale’de gerçekleştirildi

Gümüşhane’de kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının beşincisi köy iken referandumla mahalle olup Belediye’ye bağlanan Akçakale Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Mahallenin eski okulunda düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.
Gümüşhan Valisi Kamuran Taşbilek, burada yaptığı konuşmada her Çarşamba günü mahallelerde toplantı yaptıklarını belirterek, “Sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu toplantıları yapmaktaki amacımız sizlerle hem tanışabilmek hem sizlerin gözüyle mahallenin eksik ve sıkıntılarını görebilmek. Size hizmet vermekle mükellef olan bütün arkadaşlarımız burada. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, yaptıklarımızda eksiklikler neler onları sizlerin gözünüzle görerek, el birliği, işbirliği içerisinde hem mahallenin genel meselelerini hem de özel sıkıntıları olan arkadaşlarımızı dinleyeceğiz” dedi.
Aktarılan sorunların çözülebileceklerini direk, süreç içerisinde çözülmesi gerekenleri de takip etme noktasında bir çalışma yaptıklarını kaydeden Vali Taşbilek, “Bizim için en önemlisi sizlerle birlikte olup hasbihal edebilmek. Şehrimizin güzelliklerini yerinde görüyoruz. Ayrıca kamu görevini ifa ederken eksikleri de görmüş oluyoruz. Milletimizi devletten razı eder hale getirebilmeyi nasıl becerebilirizin çabasındayız” diye konuştu.
Akçakale Mahallesi Muhtarı Ethem Ünal da köyken yapılan referandumun ardından Belediye’ye bağlanarak mahalle olduklarını hatırlatarak, bazı sorunlardan bahsetti.
Özel yurt ve kooperatiflerin bulunduğu mahallede daha sonra vatandaşlar çeşitli sorunları dile getirdi. Üst mahallelere asfalt talebi, ceviz yetiştiricileri için altyapı ve sulama sorunu, mahalle içi sokak aydınlatması, altyapı ve kanalizasyon sorunları vatandaşlar tarafından iletildi.
Toplantıda vatandaşlar dile getirilen tüm istek ve şikayetler Valilik görevlileri tarafından not alınarak ilgili kurumlara resmi yazı aracılığıyla iletilip sonucuna yönelik takibi de gerçekleştiriliyor.
Vatandaşlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek, taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Taşbilek, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını istedi.

GÜMÜŞHANE

18 Aralık 2019 Çarşamba

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