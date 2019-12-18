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Gümüşhane’de Uluslararası Göçmenler Günü kutlandı Şehirde göçmen olarak kalan vatandaşlar gösteri ...

İHA

Gümüşhane'de 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle 'Kültürlerin buluşma noktası Türkiye' temalı etkinlik düzenlendi.

Gümüşhane’de Uluslararası Göçmenler Günü kutlandı Şehirde göçmen olarak kalan vatandaşlar gösteri yaptı, yöresel yemeklerini sergiledi Vali Kamuran Taşbilek: "Bütün dünyanın farkınıza varmasını diliyorum"

Gümüşhane’de 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle ‘Kültürlerin buluşma noktası Türkiye’ temalı etkinlik düzenlendi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda şehirde misafir edilen göçmenler kendi ülkelerine ait yemekleri ve çocuklarının yaptıkları resimler sergilendi.
Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Yabancı gözünden Türkiye temalı konuşmaları Celil Haidari ve Hasan Cuma’nın yapmasının ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Büyüksün Türkiye” ve "Mahalle" isimli kısa film gösterimleri gerçekleştirildi.
Gümüşhane’de yaşayan Mahfuz Rahman, Seyed Abbas Hashemi ve Yelda Tarin’e "Kırlangıç" ödülleri ise Vali Kamuran Taşbilek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beyler Kara ve Kızılay Şube Başkanı Naim Ağaç tarafından verildi.

“Bütün dünyanın farkınıza varmasını diliyorum”
Ödül takdiminin ardından salonu dolduran göçmenlere hitaben yaptığı konuşmada “Bütün dünyanın farkınıza varmasını diliyorum” temennisinde bulunan Vali Taşbilek, “Ülkemiz büyük bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti kadimden beslenen, kökleri çok derine uzanan önemli, özellikli bir ülke. Yüzyıllardır olduğu gibi bugün de topraklarını ve gönlünü bütün insanlığa açmış, bütün insanlığı kucaklayan güzel bir ülke. Sizlerde bu ülkede şuanda bizimle beraber olarak bize ayrı bir güzellik, renk veriyorsunuz. Bizim için ev sahipliği kadar misafirlikte çok önelidir. Çünkü biz biliriz ki muhacir olmak zorluklar gerektirir, sıkıntılar yaşatır. Bu nedenle biz sizleri öz kardeşimiz olarak kabul ediyoruz bu coğrafyada. Her daim acınız acımızdır, sevinciniz sevincimizdir” dedi.

“Bu memleketin her insanı sizi kardeş kabul etmektedir”
Küçük çocukların mutlu olduğu dünya özleminde olduklarını dile getiren Vali Taşbilek, şunları söyledi: “Güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir dünya düzenini isteyen bir anlayışın temsilcileriyiz. İnşallah dünya da bu sıkıntıları, eksiklikleri görerek bu insanların göçmenlik yolunda, göç yolunda, muhacirlik noktasında sıkıntılarını anlayacak ve hakkı teslim edecektir. Bu bağlamda bizim ülkemizde yüzyıllardır olduğu gibi son dönemde de kucağını bütün kardeşlerine açmıştır. Şuanda ülkemizde yaklaşık 5 milyon kardeşimiz misafirdir. Bunun dini, dili, milliyeti hiç fark etmez. Bizim için tek özellik sizin burada misafir olmanız, bizim kardeşimiz olmanız. Buralarda aynı kendi topraklarınızda olduğu kadar, ondan daha fazlasıyla kendinizi emin hissedebilirsiniz. Bu memleketin her insanı sizi kardeş kabul etmektedir. Kardeşliğimiz bakidir. İnşallah bu tür programlarla bütün dünyanın farkınıza varmasını diliyorum.”
İl Göç İdaresi Müdürü Vedat Aslan da Gümüşhane’de 17 ülkeden yaklaşık bin göçmeni misafir ettiklerini belirterek günümüzde göç hareketlerinin sadece göç alan devletlerde değil küreselleşmenin hissedildiği tüm coğrafyalarda siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla gündemin ilk sıralarına yerleştiğini söyledi.
Konuşmaların ardından göçmenlerin yerel kıyafetleriyle sahne aldıkları ve Türkçe seslendirdikleri şiir, şarkı ve göçmen korosu gösterileri ilgiyle izlendi.
Programın sonunda ise salonun fuaye alanında göçmenlerin ülkelerine ait yöresel lezzetleri sergisi ve resim sergisi stantları gezildi.
Stantların gezilmesi sırasında yine yöresel kıyafetleriyle yanına gelen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip onlara çeşitli hediyeler takdim eden Vali Taşbilek’e Afganistanlı göçmenler tarafından 29 numaralı forma hediye edildi.

GÜMÜŞHANE

18 Aralık 2019 Çarşamba

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