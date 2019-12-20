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Bakan Pakdemirli ‘Akıllı İnek’ projesinin açılışını gerçekleştirdi

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhaneli işadamı Cemil Tanguroğlu tarafından ArGe çalışması 4 yıl süren 'Akıllı İnek' projesinin açılışını gerçekleştirdi, Gümüşsu Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli ‘Akıllı İnek’ projesinin açılışını gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhaneli işadamı Cemil Tanguroğlu tarafından ArGe çalışması 4 yıl süren ‘Akıllı İnek’ projesinin açılışını gerçekleştirdi, Gümüşsu Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gümüşhane’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında sektör temsilcileriyle buluştuktan sonra Cuma namazını kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde bulunan Sultan Süleyman Han Camiinde kıldı.
Namazın ardından Fatih parkında Gümüşhaneli işadamı Cemil Tanguroğlu tarafından ArGe çalışması 4 yıl süren ‘Akıllı İnek’ projesinin açılışını gerçekleştiren Bakan Pakdemirli makinenin verdiği sıcak süt ve soğuk ayranı kendisini gün boyu takip eden gazetecilere ikram etti.
Beraberinde Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse ve diğer yetkililerle birlikte açılışa katılan Bakan Pakdemir, burada yaptığı konuşmada dün gece saatlerinden itibaren Gümüşhane’de olduklarını belirterek, “Çiftçimizle, yetiştiricimiz, besicimiz, üreticimizle beraber Tarım ve Orman Sektör toplantımızı yaptık. Gümüşhane’nin misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. İşadamımız Cemil beyin yaptığı ve patenti kendisine ait olan bir açılışı gerçekleştireceğiz. Türkiye’de ilk olan bir şey. Aynı ineğin memesinden hem soğuk ayran hem de sıcak süt içebileceğiz. İnşallah hayırlı olsun. Ayran ve süt ürünlerini tüketiyor olmamız her yaşta çok önemli. 7’den 77’ye çok önemli. Öncellikle ve özellikle çocuklarımızın bunu kullanıyor olması son derece önemli. Ben girişimci kardeşimize teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını ve bol bereketli olmasını diliyorum” dedi.
Projeyle ilgili bilgi veren genel müdür Hakan Kömürcüoğlu ise “Bu proje 4 yıllık bir arge çalışması sonucu Gümüşhaneli işadamı Cemil Tanguroğlu tarafından tüm Türkiye ve dünyaya sunulan, memelerinden sıcak süt ve soğuk ayran verebilen tek makine. Tüm patentleri bize ait. Gümüşhaneli olması nedeniyle ilk defa Gümüşhane’de bu açılışı gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.
2 yıl içinde ürünü tüm dünyaya pazarlamak istediklerini kaydeden Karadeniz Bölge Müdürü Elbeyi Gergin de açılışa katılan herkese teşekkür etti.
Açılışın ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet Gümüşhane Belediyesi’ne ait olan Tekke köyündeki Gümüşsu fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, Başkan Çimen'den bilgi aldı ve kendisine ikram edilen kuşburnu suyunun tadına baktı.
Bakan Pakdemirli, daha sonra Bayburt'a hareket etti.

GÜMÜŞHANE

20 Aralık 2019 Cuma

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