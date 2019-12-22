Zigana Kayak Merkezi'nde tarihi kalabalık Colorfest festivali kapsamında binlerce kişi 2 bin 100 metrede eğlendi Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerden gelen öğrenciler hem manzaranın tadını çıkardı hem stres attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zigana Kayak Merkezi'nde tarihi kalabalık Colorfest festivali kapsamında binlerce kişi 2 bin 100 ...

İHA

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı'nın 2 bin 100 metre rakımında yer alan ve bölgenin en önemli kayak merkezi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde kar olmamasına rağmen tarihi kalabalık yaşandı.

Zigana Kayak Merkezi'nde tarihi kalabalık Colorfest festivali kapsamında binlerce kişi 2 bin 100 metrede eğlendi Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerden gelen öğrenciler hem manzaranın tadını çıkardı hem stres attı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı'nın 2 bin 100 metre rakımında yer alan ve bölgenin en önemli kayak merkezi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde kar olmamasına rağmen tarihi kalabalık yaşandı.
Denizden 2 bin 100 metre yükseklikte yer alan ve Türkiye’nin ilk kayak tesislerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde stres atmak ve eşsiz manzarayı izlemek için hafta sonu binlerce kişi bölgeye akın etti.
Aktivite Turizm’in organize ettiği ‘Colorfest’ festivali kapsamında eğlence programı için yüzlerle araçla Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Trabzon’dan gelen 2 bin civarında üniversite öğrencisi eğlencenin doruğuna ulaştı. Festival harici gelenlerle alanda park edecek yer kalmadı, yaklaşık 4 bin kişi unutulmaz bir gün geçirdi.
Özel DJ tarafından çalınan müzikler eşliğinde horonlar oynayıp halaylar çeken gençler, boyalı oyunlarla rengarenk görüntülere büründü.
Programın yapıldığı yere “Kadına şiddete hayır” pankartı açılırken, yine program kapsamında Trabzon Büyükşehir Tiyatrosu özel bireyler sanat grubu tarafından down sendromlu 10 öğrenci ailesiyle birlikte misafir edildi.
Özel bireyler gençlerin arasında çalan müzik eşliğinde eğlenirken, aile bireyleri de eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
Yeterli kar yağışı olmamasına rağmen araç park edilecek yer bulunmayan tesiste bu tür programların devam edeceğini belirten Aktivite Turizmin sahibi 27 yaşındaki Ceyhun Emre Kaya, genel itibariyle gençlere hitap eden bu tür festivaller düzenlediklerini, bu kez Zigana Dağını tercih ettiklerini söyledi.

“Colorfest’e yaklaşık 2 bin kişi katıldı”
“Colorfest” adını verdikleri etkinliği hem Zigana’yı hem de firmalarını tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Kaya, “Kadına şiddete hayır demek istedik ve engelli çocuklarımızı da programımıza getirdik. Onları burada bu alanda gençlerle beraber yaşıtlarıyla eğlenmelerini sağlıyoruz. Fiyatını ucuz tutuyoruz. Katılımın yüksek olmasını, her kitleden insanların gelip eğlenmesini istiyoruz. Bugün yaklaşık 2 bin kişi var. Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Trabzon’dan gençler var. Renkli boyalarla eğlencenin tadını çıkardılar. Alkolsüz de eğlencenin olabileceğini anlattık. Zararlı alışkanlıklar olmadan, alkolsüz bir ortamda gayet güzel bir ortamda eğlenebileceğini gösterdik. İnşallah bundan sonra etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

“Alkolsüz eğlencenin yapılabileceğini, Zigana’da kar olmasa da eğlenilebileceğini görüyoruz”
Kayak tesisi işletmecilerinden Abdullah Eroğlu ise bu sezonun en kalabalık ve en yoğun haftasını yaşadıklarını belirterek, “Gençler eğleniyor. Özel misafirlerimiz de var. Onlar da gençlerle eğlenceye katıldı. Alkolsüz eğlencenin yapılabileceğini, Zigana’da kar olmasa da eğlenilebileceğini görüyoruz” diye konuştu.

“Festival ve diğer misafirlerimizle 4 bin civarı misafirimiz var”
Etkinlik çerçevesinde katılımcıların hepsine yemek verildiğini, ücretsiz çay ve kahve ikramı yaptıklarını, DJ eşliğinde eğlence düzenleyerek gelen misafirleri memnun etmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Eroğlu, “Firmayla resmi olarak gelen 2 bin civarında misafirimiz var ama bir o kadar da harici gelenler var. 4 bin civarı misafirimiz var diye düşünüyoruz. Alanda araç park edecek, adım atacak yer kalmadı. Zigana’nın tercih edilmesi sadece kara bağlı değil. Burası 4 mevsim apayrı güzellikleri olan ve insanların çekim merkezi olan bir yer. Kar yok ama yoğunluk ortada. Zigana başlı başına bir marka. Ulaşımı çok kolay. Fiyatlarımız da uygun. Manzarası, doğası paha biçilemez. Şehrin yoğunluğundan kaçıp huzur bulmak, stres atmak için insanlar akın akın buraya geliyor” ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılan down sendromlu özel bireyler ise çok mutlu olduklarını ve yine gelmek istediklerini belirtti.

GÜMÜŞHANE

22 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ağır yaralanan şahıs 6 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan şahıs 6 gündür verdiği yaşam ...
Torul baraj gölünde su seviyesi 40 metre çekildi Baraj doluyken su altında kalan evler ortaya çıktı, devasa çatlaklar göründü
YEREL HABERLER Torul baraj gölünde su seviyesi 40 metre ...
Bakan Pakdemirli ‘Akıllı İnek’ projesinin açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli ‘Akıllı İnek’ projesinin açılışını ...
Bakan Pakdemirli: 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara, hakiki arıcılarımın emeğini çalanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Vatandaşın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X