Zigana Kayak Merkezi'nde tarihi kalabalık Colorfest festivali kapsamında binlerce kişi 2 bin 100 metrede eğlendi Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerden gelen öğrenciler hem manzaranın tadını çıkardı hem stres attı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı'nın 2 bin 100 metre rakımında yer alan ve bölgenin en önemli kayak merkezi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde kar olmamasına rağmen tarihi kalabalık yaşandı.

Denizden 2 bin 100 metre yükseklikte yer alan ve Türkiye’nin ilk kayak tesislerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde stres atmak ve eşsiz manzarayı izlemek için hafta sonu binlerce kişi bölgeye akın etti.

Aktivite Turizm’in organize ettiği ‘Colorfest’ festivali kapsamında eğlence programı için yüzlerle araçla Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Trabzon’dan gelen 2 bin civarında üniversite öğrencisi eğlencenin doruğuna ulaştı. Festival harici gelenlerle alanda park edecek yer kalmadı, yaklaşık 4 bin kişi unutulmaz bir gün geçirdi.

Özel DJ tarafından çalınan müzikler eşliğinde horonlar oynayıp halaylar çeken gençler, boyalı oyunlarla rengarenk görüntülere büründü.

Programın yapıldığı yere “Kadına şiddete hayır” pankartı açılırken, yine program kapsamında Trabzon Büyükşehir Tiyatrosu özel bireyler sanat grubu tarafından down sendromlu 10 öğrenci ailesiyle birlikte misafir edildi.

Özel bireyler gençlerin arasında çalan müzik eşliğinde eğlenirken, aile bireyleri de eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Yeterli kar yağışı olmamasına rağmen araç park edilecek yer bulunmayan tesiste bu tür programların devam edeceğini belirten Aktivite Turizmin sahibi 27 yaşındaki Ceyhun Emre Kaya, genel itibariyle gençlere hitap eden bu tür festivaller düzenlediklerini, bu kez Zigana Dağını tercih ettiklerini söyledi.



“Colorfest’e yaklaşık 2 bin kişi katıldı”

“Colorfest” adını verdikleri etkinliği hem Zigana’yı hem de firmalarını tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Kaya, “Kadına şiddete hayır demek istedik ve engelli çocuklarımızı da programımıza getirdik. Onları burada bu alanda gençlerle beraber yaşıtlarıyla eğlenmelerini sağlıyoruz. Fiyatını ucuz tutuyoruz. Katılımın yüksek olmasını, her kitleden insanların gelip eğlenmesini istiyoruz. Bugün yaklaşık 2 bin kişi var. Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Trabzon’dan gençler var. Renkli boyalarla eğlencenin tadını çıkardılar. Alkolsüz de eğlencenin olabileceğini anlattık. Zararlı alışkanlıklar olmadan, alkolsüz bir ortamda gayet güzel bir ortamda eğlenebileceğini gösterdik. İnşallah bundan sonra etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.



“Alkolsüz eğlencenin yapılabileceğini, Zigana’da kar olmasa da eğlenilebileceğini görüyoruz”

Kayak tesisi işletmecilerinden Abdullah Eroğlu ise bu sezonun en kalabalık ve en yoğun haftasını yaşadıklarını belirterek, “Gençler eğleniyor. Özel misafirlerimiz de var. Onlar da gençlerle eğlenceye katıldı. Alkolsüz eğlencenin yapılabileceğini, Zigana’da kar olmasa da eğlenilebileceğini görüyoruz” diye konuştu.



“Festival ve diğer misafirlerimizle 4 bin civarı misafirimiz var”

Etkinlik çerçevesinde katılımcıların hepsine yemek verildiğini, ücretsiz çay ve kahve ikramı yaptıklarını, DJ eşliğinde eğlence düzenleyerek gelen misafirleri memnun etmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Eroğlu, “Firmayla resmi olarak gelen 2 bin civarında misafirimiz var ama bir o kadar da harici gelenler var. 4 bin civarı misafirimiz var diye düşünüyoruz. Alanda araç park edecek, adım atacak yer kalmadı. Zigana’nın tercih edilmesi sadece kara bağlı değil. Burası 4 mevsim apayrı güzellikleri olan ve insanların çekim merkezi olan bir yer. Kar yok ama yoğunluk ortada. Zigana başlı başına bir marka. Ulaşımı çok kolay. Fiyatlarımız da uygun. Manzarası, doğası paha biçilemez. Şehrin yoğunluğundan kaçıp huzur bulmak, stres atmak için insanlar akın akın buraya geliyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan down sendromlu özel bireyler ise çok mutlu olduklarını ve yine gelmek istediklerini belirtti.

GÜMÜŞHANE 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:06

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.