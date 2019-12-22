Gümüşhane’de trafik kazası: 2 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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GümüşhaneTrabzon karayolunda hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, GümüşhaneTrabzon karayolu Övündü köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Gündüz yönetimindeki 29 DH 144 plaka hafif ticari araç aynı istikamette ilerleyen ve TorulGümüşhane arası yolcu taşımacılığı yapan Köksal Özel'in kullandığı 29 M 1228 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Köksal Gündüz ile minibüste bulunan yolculardan Cemile Parlak hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

GÜMÜŞHANE 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

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