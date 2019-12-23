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Gümüşhaneli dağcılar Sarıkamış Şehitleri için yürüdü Yürüyüşte evlerinde biriktirdikleri ekmek ...

İHA

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca sporcular ellerinde taşıdıkları yemleri doğada kış şartları nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için uygun yerlere astı ve bıraktı.

Gümüşhaneli dağcılar Sarıkamış Şehitleri için yürüdü Yürüyüşte evlerinde biriktirdikleri ekmek artıklarını doğaya bırakan dağcılar, yine evlerinde yaptıkları içi buğday dolu yemlikleri de kuşlar yesin diye ağaçlara astı

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca sporcular ellerinde taşıdıkları yemleri doğada kış şartları nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için uygun yerlere astı ve bıraktı.
İl merkezi ve Torul ilçesinden etkinliğe katılan 22 sporcu araçla ulaştıkları Torul ilçesine bağlı Harmancık köyü Gelinkaya mevkiinden başladıkları 12 kilometrelik parkuru 6 saatte tamamladı. Karla kaplı yürüyüş parkurunda zaman zaman soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşayan sporcular evde hazırlayıp içini buğdayla doldurdukları kuş yemliklerini etkinlik boyunca ellerinde taşıyarak ormanlık alandaki ağaçlara astı, evlerinde biriktirdikleri ekmek artıklarını da yaban hayvanların ulaşabileceği yerlere bıraktı. Etkinlik kapsamında ormanlık alandan Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü Çiçekli mahallesine ulaşan sporcular burada yemek yiyip çay içtikten sonra Karaca Mağarasına kadar yürüyerek programı sonlandırdı.
GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut Sarıkamış’ta bu vatanın kurtarılması uğruna şehit olan atalarının şehadet yıldönümü olması nedeniyle yaptıkları yürüyüşte özellikle karlı bir parkuru seçtiklerini belirterek, “Atalarımız böyle bir hava ve böyle biz zeminde bizim gibi uygun kıyafetleri olmamasına rağmen vatan için o dağlarda kendilerini feda ettiklerini hatırlamak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Ne mutlu bize böyle bir ecdadın torunlarıyız” dedi.
GelinkayaCebeli Çiçekli Mahallesi ve Karaca Mağarası parkurunda kar ve kış şartlarının zor olmasına rağmen teçhizatlarının gücüyle yürüdüklerini kaydeden Akbulut, “Ama Sarıkamış’ta atalarımız doğaya ve soğuğa uygun teçhizatları olmadığı için orada şehit oldular. Onlara tekrar Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

“İnanılmaz bir iç huzur ve mutluluk duyduk”
GÜDAK üyesi TEMA Vakfı Gümüşhane İl Temsilci Yardımcısı Demet Bayraktar ise 22 kişilik katılımcı grubunun evlerinde biriktirdiği ekmek artıklarını hayvanların kolayca görebileceği noktalara bıraktıklarını ve yine evde hazırlayıp içlerini buğdayla doldurdukları kuş yemliklerini orman içerisinde ağaç dallarına asarak bu soğuk kış günlerinde yüksek kesimlerde karla kaplı alanlarda yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan canlara küçük de olsa katkıda bulunmuş olmaktan inanılmaz bir iç huzur ve mutluluk duyduklarını söyledi.
Bayraktar, oldukça güzel bir havada dostluk çerçevesinde yürüyüşlerini tamamladıklarını belirterek, emeği geçen tüm GÜDAK ailesine teşekkür etti.

GÜMÜŞHANE

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:26
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