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Gümüşhane’den sanat ihraç ediyorlar Şehrin tek özel tiyatro grubu il dışına turnelere gitmeye ...

İHA

Gümüşhane'de 5 yıl önce kurulan ve bu yıl adını Yankı Kumpanya olarak değiştiren tiyatro grubu son 1 ayda 5 farklı şehirde turneye çıktı. Önümüzdeki günlerde binlerce kilometre daha yol gidecek 14 kişilik ekip Gümüşhane'den sanat ihraç ediyor.

Gümüşhane’den sanat ihraç ediyorlar Şehrin tek özel tiyatro grubu il dışına turnelere gitmeye başladı

Gümüşhane’de 5 yıl önce kurulan ve bu yıl adını Yankı Kumpanya olarak değiştiren tiyatro grubu son 1 ayda 5 farklı şehirde turneye çıktı. Önümüzdeki günlerde binlerce kilometre daha yol gidecek 14 kişilik ekip Gümüşhane’den sanat ihraç ediyor.
Gümüşhane Sanat Tiyatrosu adıyla 5 yıl önce ödüllü yönetmen Mesut Budak tarafından kurularak şehir merkezinde faaliyetlerine başlayan tiyatro grubu yeni sezonda Erzurum, Rize, Batman, Şanlıurfa ve Gaziantep turnesi gerçekleştirdi.
Aynı gün içerisinde çocuklar için ‘renkler cumhuriyeti’ adlı müzikli, danslı çocuk tiyatrosu, yetişkinler için de Budak tarafından yazılan ödüllü “Aşkın Anatomisi” adlı oyunla seyircisinin karşısına çıkan ekip son bir ayda 5 şehirde 10 seansta yaklaşık 4 bin seyirciye ulaştı.
Önümüzdeki günlerde Gümüşhane’den binlerce kilometre uzaktaki Burdur, Antalya, Manisa, İzmir ve İstanbul şehirlerine turne yapacak olan Yankı Kumpanya kurucusu, ödüllü yönetmen Mesut Budak, 14 kişilik ekibiyle sponsor desteği olmadan, herhangi bir kurum ve kuruluştan katkı almadan tiyatral faaliyetlere devam ettiklerini söyledi.
Hiçbir kuruma bağlı olmadıklarını ve tam anlamıyla bağımsız olan bir tiyatro ekibi olduklarını ifade eden Budak, “Gittiğimiz şehirlerde vatandaşların oyunlarımıza olan ilgisi çok yoğun ve biz oldukça memnunuz. 5 farklı ilden aldığımız talep 5 yıldır Gümüşhane’de aldığımız seyirci kitlesinden çok daha yüksek” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılı Sinema ve Tiyatro İstatistiklerinde bin 95 kişinin tiyatro izlemesi sonucu bu istatistikle Türkiye'de en az tiyatro oyunu oynanan 5.şehir olduğunun açıklandığını ve bu yanlış rakamların kendilerini çok üzdüğünü hatırlatan Budak, “TÜİK’e göre Türkiye’de en az tiyatro sahnelenen şehiriz biz. Ama bunu TÜİK iddia ediyor. Biz TÜİK’le görüşme sağladık. Görüşme sonucunda yanlış bir bilgi olduğu bize söylenildi. Trabzon bölge sorumlusu arkadaşlarımız bu konuyu sadece Belediye’ye danışmışlar. Onlar da bizde tiyatro yok diyince Türkiye’deki en az tiyatro diye itham ediliyor Gümüşhane. Bizim tüm resmi kayıtlarımız elimizde. Sadece 20182019 sanat sezonunda 12 farklı oyunla 54 seans gösteri yaptık. Kimsenin haberinin olmadığı köy tiyatrolarımız var. Hiç kimsenin gitmediği köylere gidip tiyatro yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞHANE

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:46
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  • YATSI 18:32
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