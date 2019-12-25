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"Kediler üşümesin" diye kedi evleri yapıp tüm şehri donattılar

İHA

Gümüşhane'de iki üniversite öğrencisi "Soğuk havalarda kediler üşümesin" diye yaptırdıkları 30 kedi evini kentin değişik noktalarına yerleştirdi.

"Kediler üşümesin" diye kedi evleri yapıp tüm şehri donattılar

Gümüşhane’de iki üniversite öğrencisi "Soğuk havalarda kediler üşümesin" diye yaptırdıkları 30 kedi evini kentin değişik noktalarına yerleştirdi.
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri Abdulkerim Boz ve Tuğçe Elveren ‘İyilik hareketi’ projesi kapsamında sokak hayvanları için çalışma yaptı.
Bu bağlamda soğuktan en çok etkilenen hayvanlardan kediler için hareketle geçen öğrenciler şehrin farklı yerlerine yerleştirilmek üzere kendi imkanlarıyla 30 tane kedi evi yaptırdı.
Belediye Başkanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu ile de görüşen öğrenciler yaptırdıkları kedileri yerlerine yerleştirmeye başladı.
Bağlarbaşı Mahallesindeki Sema Doğan Yaşam Alanında yaşayan kediler için 4 tane kedi evini buraya yerleştiren öğrencilerden Abdulkerim Boz, “Bu projede sokaktaki kedilerin soğuktan üşüdüğünü ve daha sonra öldüklerini gördük. Kediler artık üşümesin. Faydalı bir iş yapmış olduk. Onlar da bir canlı. Proje kapsamında marangoz ve Belediyemizin yardımıyla bu kedi evlerini yaptırmaya başladık. 30 tane kedi evi yaptırdık. Gerekli izinleri aldık. Onları da çarşıda uygun yerlere yerleştireceğiz” dedi.
Tuğçe Elveren ise Gümüşhane’de havanın çok soğuk olduğunu belirterek “Özellikle kediler daha küçük hayvanlar olduğu için bu havalarda zarar gördüğünü gördük. Biz de kedilerin soğuktan etkilenmemeleri için böyle bir proje yapmak istedik. Sema Doğan Yaşam Alanında 4 tane yerleştirdik. Toplam 30 tane kedi evi yaptık. Diğerleri il merkezinde, KYK yurtları içerisine yerleştireceğiz” diye konuştu.

GÜMÜŞHANE

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:07
  • YATSI 18:33
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