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Vali Taşbilek Süleymaniye Mahallesi sakinleriyle buluştu

İHA

Gümüşhane'de kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının altıncısı kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Vali Taşbilek Süleymaniye Mahallesi sakinleriyle buluştu

Gümüşhane’de kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının altıncısı kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Sultan Süleyman Han cami önündeki Valilik ofisinde düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkan Vekili Arzu Varan, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.
Toplantı başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, “Bu toplantılarımızı mahallelerimizde yaparak hem mahalle sakinlerimizle tanışıyoruz hem de sizin derdiniz neyse sizin gözünüzden görelim diye yapıyoruz. Bizim yetkimizde olanları bizler, diğer kurumların yetkisinde olanları onlara söyleyip takip ederek o işleri tamamlayalım istiyoruz. Bugün de buradayız. Çok özel ve güzel bir yerdeyiz. Evinizi, gönlünüzü bize açıyorsunuz hepinize teşekkür ediyoruz. Hem muhtarımızın hem de vatandaşlarımızın gözüyle mahallemizi tahlil ederek eksiklikleri not edip yapabileceklerimizi yapıp, takip edeceklerimizi de ederek sıkıntılarınızı en aza indirmeye çalışacağız” dedi.

“Süleymaniye Kayak Merkezi master planı çalışmaları devam ediyor”
Mahallede bulunan tarihi binalardan Rum Okulu’nun projesini yaptırarak yaklaşık maliyetleri belirlediklerini kaydeden Vali Taşbilek, “Nasipse oranın ihalesini bu yıl yapacağız. Süleymaniye Kayak Merkezinin altyapısıyla ilgili bu yıl elimizden ne gelirse bitirip telesiyeji kurma hedefimiz var. Altyapıya başlayacağız. Bu yıl artık buraların şekli şemali değişecek. Master plan yaptırıyoruz. O nedenle altyapıya başlayamadık. 23 aya master plan bitince kayak merkezi nerede, günü birlik tesisler, lokanta, otel nerde olacak herşey belli olacak. Sadece kış turizm merkezi olarak değil yazın da dağcılık, tırmanma ve değişik aktivitelerle deneyim turizmi yaptıracağız. Kanadalı firma planı hazırlıyor. O plan çıktıktan sonra ona uygun altyapı kapsamında yolları yapacağız. Mahallenin üstünden teleferikle geçmek istiyoruz. Bu mahalle kayak merkezinin yaşam alanı olsun istiyoruz. Burası adeta bir mücevher. Evlerinizin hepsi birer butik otel hepsi birer kafe. Bize düşen altyapıyı yapmak. Bir cansuyu verip hareket katacağız buraya. El ele vereceğiz” diye konuştu.
Mahalle muhtarı Orhan Eryılmaz ise tarihi mahallede kullanılmadığı için kapanan tarihi ara sokakların ve patika yolların yeniden açılarak turizme kazandırılmasını, mahallede Küçük Cami diye bilinen caminin yolunun çok kötü olduğunu, aydınlatmasının olmadığını, onarımı ve temizliğini yapılmasını, Zeki Kadirbeyoğlu Konağının biran önce hizmete açılmasını, yine mahallede bulunan tarihi köprünün yıkılmak üzere olduğunu, yol güzergahında alkol kullanan şahısların araçlarıyla birlikte çevreye ve etrafa zarar verdiği için tedbir alınmasını ve mahalledeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasını istedi.
Toplantıda söz alan vatandaşlar özellikle kanalizasyon sorununun biran önce giderilmesini, tahrip edilen yollar nedeniyle kesilen suların biran önce bağlanmasını, muhtar evi ve imam lojmanı yapılmasını talep etti.
Vatandaşlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek, taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Taşbilek, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını istedi.
Toplantıda vatandaşlar dile getirilen tüm istek ve şikayetler Valilik görevlileri tarafından not alınarak ilgili kurumlara resmi yazı aracılığıyla iletilip sonucuna yönelik takibi de gerçekleştirilecek.

GÜMÜŞHANE

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:05
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  • İKİNDİ 14:47
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